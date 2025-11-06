Veröffentlicht am 06.11.2025

Kreis Pinneberg. Viele Gründungsinteressierte und Selbstständige stehen vor Problemen, wenn es um die Zusammenarbeit mit dem Finanzamt bei der Existenzgründung geht. Eine effiziente, frist- und termingerechte Zusammenarbeit mit dem Finanzamt ist allerdings eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Selbstständigkeit.

In dieser kompakten, kostenlosen und digitalen Informationsveranstaltung erhalten Sie wichtige Hinweise und Informationen zu den Themen: Steuerliche Ersterfassung, Anmeldung im Elster-Portal, Termine und Fristen sowie abschließend das kleine 1x1 für Soloselbstständige.

Datum: 20.11.2025

Uhrzeit: 12:00 - 13:30 Uhr

Alle Gründungsinteressierten und Jungunternehmer*innen aus dem Kreis Pinneberg können teilnehmen.

Zur Teilnahme werden benötigt: PC oder Notebook mit stabilem Internetzugang, Kamera und Mikrofon. Diese sollten während der Veranstaltung eingeschaltet bleiben. Bei Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich gerne an gruenden@wep.de.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Den Zugangslink zur Teilnahme erhalten Sie am Tag vor der Veranstaltung.