B2B Wirtschaft

Spatenstich für die A 20:
Jetzt können die Bagger rollen

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Veröffentlicht am 28.05.2026

# BadSegeberg # A20 # Spatenstich # Köppen # Madsen

Anbieter

Stadt Bad Segeberg

Firmendetails

Lübecker Straße 9
23795 Bad Segeberg
Landkreis: Kreis Segeberg
 Branche: Sonstige

Ansprechpartner

Kein Ansprechpartner hinterlegt

Web: https://www.bad-segeberg.de/

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Produkte & Leistungen

Sozialarbeiter Sozialpädagoge/-pädagogin Verwaltung Abwassertechnik
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