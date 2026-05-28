Spatenstich für die A 20:
Jetzt können die Bagger rollen
Veröffentlicht am 28.05.2026
Anbieter
Stadt Bad Segeberg
Firmendetails
Lübecker Straße 9
23795 Bad Segeberg
Landkreis: Kreis Segeberg
Branche: Sonstige
Ansprechpartner
Kein Ansprechpartner hinterlegt
Web: https://www.bad-segeberg.de/
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