Veröffentlicht am 12.04.2023

Mit einem völlig neuen Ansatz startet die Concept Programs GmbH auf dem Markt für Organisationsentwicklung und Qualifizierung.

Das neu gegründete Unternehmen bietet mit einem interaktiven Online-Entwicklungsprogramm für professionelles Projektgeschäft ein maßgeschneidertes Angebot für Geschäftsführer, CEO´s und die zweite Führungsebene in mittelständischen Unternehmen. Eine Zielgruppe, der meist nicht so bewusst ist, wie stark sich ihr eigenes Tun eigentlich auf den Erfolg -oder eben Misserfolg- des Projektgeschäfts im eigenen Haus auswirkt.

Ein gut aufgestelltes Projektbusiness wird für Unternehmen in den nächsten Jahren allerdings durch die steigende Dynamik in den Märkten und die herausfordernden Rahmenbedingungen überlebenswichtig sein.





Concept Programs liefert genau die richtigen Antworten, wie die Entscheiderebene ein entsprechendes Kraftfeld schafft, damit Projekte in Time, in Budget und in Quality fertiggestellt werden. Auf einem eigens kreierten Management-Campus „Trails to Succeed“ erleben die Teilnehmenden die perfekte Kombination aus unabhängiger Bearbeitung der Inhalte, maximaler Flexibilität und gleichzeitig sehr enger, individueller Begleitung und intensivem Transfer ins eigene Unternehmen. Am 18./19. April wird Geschäftsführerin Antje Kruse, leidenschaftliche Expertin für Organisationsentwicklung und Projektgeschäft, das Programm auf der Hamburger Messe „Zukunft Personal Nord“ vorstellen. Eine gute Gelegenheit für einen umfassenden persönlichen Eindruck.