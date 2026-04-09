Veröffentlicht am 09.04.2026

Hamburg. Am 05. Mai 2026 laden Lars Beckmannshagen (ZEBAU GmbH) und Jan Karwatzki (Ökozentrum NRW) zum Online-Seminar "Vom GEG zum Gebäudemodernisierungsgesetz" ein. Von 10:00 bis 12:30 Uhr erwartet Teilnehmende eine kompakte und praxisorientierte Übersicht über die derzeit geltenden gesetzlichen Anforderungen sowie einen fundierten Ausblick auf die zu erwartenden Änderungen. Das Programm richtet sich an Fachleute und Expert:innen.

Die Bundesregierung hat angekündigt, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) noch in diesem Jahr durch ein neues Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) abzulösen. Geplant sind unter anderem die Abschaffung der 65 %-EE-Pflicht für neue Heizungen sowie die Einführung neuer Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer oder klimaneutraler Brennstoffe. "Entscheidend ist jetzt, eine saubere Trennung von geltendem Recht sowie angekündigten Änderungen – und eine realistische Einordnung ihrer praktischen Auswirkungen", erläutert Lars Beckmannshagen, ZEBAU GmbH.

Das Online-Seminar am 05. Mai bietet eine Übersicht über die derzeit geltenden gesetzlichen Anforderungen an die Energieeffizienz von Wohn- und Nichtwohngebäuden und einen Ausblick auf die zu erwartenden Änderungen. Darüber hinaus werden die Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD 2024) sowie die daraus resultierenden Anpassungsbedarfe im nationalen Recht eingeordnet und erläutert.

Anmeldung bis 30. April 2026 unter: https://zebau.de/termine/vom-geg-zum-gmg (Tickets: 59,90 € inkl. Mwst.)

Das Programm im Überblick:

Vom GEG zum Gebäudemodernisierungsgesetz: Jan Karwatzki (Ökozentrum NRW)

Schlussgespräch mit Lars Beckmannshagen (ZEBAU GmbH) & Jan Karwatzki (Ökozentrum NRW)

Fortbildungsanerkennung: Die Fortbildung wird für die Verlängerung der Eintragung in der Energieeffizienz-Expertenliste mit je 3 Unterrichtseinheiten (Wohngebäude, Nichtwohngebäude und Energieaudit DIN 16247/Contracting (BAFA)) angerechnet. Diese Veranstaltung wird als Fortbildung grundsätzlich anerkannt nach § 5 Absatz 1 Satz 1 der Fortbildungssatzung der Hamburgischen Architektenkammer. Zudem wird diese Fortbildungsveranstaltung pauschal von der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein anerkannt.