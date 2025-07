Veröffentlicht am 17.07.2025

Kreis Pinneberg. Um Erkenntnisse zu aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Unternehmen im Kreis Pinneberg zu gewinnen und ihre Serviceleistungen dahingehend anzupassen, führt die WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH eine Befragung durch. Dazu braucht sie die Unterstützung möglichst vieler Unternehmen.

Durch die Befragung erhofft sich die WEP Wirtschaftsförderung ein aktuelles Stimmungsbild der Kreis Pinneberger Unternehmen. In der Befragung werden unter anderem Themen wie aktuelle Herausforderungen oder individuelle Bedarfe der Unternehmen an Unterstützung abgefragt. Ziel ist es, anhand der Antworten den Service der Wirtschaftsförderung an die Bedürfnisse der Unternehmen bestmöglich anzupassen

„Die Unternehmen haben die Chance, sich einzubringen und unsere Serviceangebote aktiv mitzugestalten. Die Mitarbeit der Unternehmen hilft uns außerdem, die aktuelle lokale wirtschaftliche Lage einzuschätzen und gegebenenfalls unsere Aufgaben anzupassen oder zu optimieren. Deshalb bitten wir die Unternehmen sehr, sich für das Ausfüllen des Fragebogens zehn Minuten Zeit zu nehmen“, erklärt WEP Geschäftsführerin Dr. Jennifer Schweiger.

Alle Angaben werden vertraulich behandelt und anonymisiert. Eine Weitergabe an Dritte oder die Verwendung für andere Zwecke ist ausgeschlossen. Die Auswertung dieser Befragung wird auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt. Die Teilnahme ist bis zum 25. Juli 2025 möglich

Die Befragung ist über folgenden Link zu erreichen:

https://kreis-pinneberg-wirtschaft.de/aktuelles/neuigkeiten/beitrag/wep-unternehmensbefragung-bitte-mitmachen