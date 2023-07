Veröffentlicht am 21.07.2023

Elmshorn. Der Wettbewerb zeichnet besonders innovative mittelständische Unternehmen aus. Dabei wurden die Bewerber:innen anhand von mehr als 100 Kriterien in fünf Kategorien bewertet. Die Bewertung umfasst u.a. eine innovationsfreundliche Unternehmensführung, das Innovationsklima, innovative Prozesse und Organisation sowie die Außenorientierung und den Erfolg von Innovationen. Im Jubiläumsjahr haben sich insgesamt 550 mittelständische Unternehmen um die Auszeichnungen beworben.



Berner wurde als Top-Innovator ausgezeichnet, weil es in Innovationen investiert und sich systematisch auf die Gestaltung des Neuen ausgerichtet hat. Das Unternehmen investiert bis zu 7% des Umsatzes in neue Innovationen und beschäftigt drei Mitarbeiter ausschließlich für Forschung und Entwicklung. Diese Investitionen tragen dazu bei, dass Berner Maßstäbe für die Sicherheit im Labor setzen und seinen Kunden die innovativsten Produkte im Markt bieten kann.



Die Auszeichnung als Top-Innovator ist eine Bestätigung für die gute Arbeit von Berner. Das Unternehmen ist auf dem richtigen Weg, auch in Zukunft seine Kunden mit neuen Innovationen zu begeistern.



NORDAKADEMIE gratuliert dem Team von BERNER Int. GmbH ganz herzlich zu dieser beeindruckenden Leistung.



Foto: Die Geschäftsführer von Berner International freuen sich über die Auszeichnung als TOP 100 Innovator. (v.l.n.r. Geschäftsführer Thomas Hinrichs, Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, Geschäftsführer Malte Schneider)