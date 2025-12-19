Veröffentlicht am 19.12.2025

Kreis Pinneberg. Die Sicherung von Fachkräften fordert Unternehmen nach wie vor ganz besonders heraus - auch im Kreis Pinneberg. Um Firmenleiter und ihre Personalverantwortlichen in diesem Prozess noch gezielter zu unterstützen, startet die WEP im Rahmen der Kampagne #KreisPinnebergWirtschaft das neue Unternehmensnetzwerk zum Thema Fachkräfte. Der Termin für diese Auftaktveranstaltung sollte deshalb in keinem Kalender fehlen: 20. Januar 2026.

„Wir wollen in unserem Netzwerk bestehende regionale Strukturen miteinander verbinden, Wissen austauschen und konkrete Unterstützungsangebote für den Unternehmensalltag entwickeln. Bei dem Treffen im Frühjahr mit der Fokusgruppe haben wir festgestellt, wie groß der Bedarf – aber auch das Potenzial gemeinsamer Ansätze – in unserer Region ist", erklärt WEP Marketingleiterin Susanne Heyn und betont: „Je größer die Beteiligung der Unternehmen an dem Netzwerk ist, desto größer ist der Nutzen für alle. Deshalb hoffen wir auf einen regen Zuspruch."

Die Gründe, an dem Netzwerk teilzunehmen, sprechen für sich:

Praxisnahe Impulse zu Fachkräftegewinnung, Bindung und Employer Branding

Austausch mit Unternehmen aus der Region Identifikation gemeinsamer Themen und möglicher Projektansätze

Mitgestaltung von Workshopreihen, die sich an den Bedarfen der Unternehmen orientieren

Möglichkeit, sich einzubringen und sichtbar zu werden – z. B. als Gastgeber oder Themengeber

Gemeinsame Initiativen zur Fachkräftesicherung

Das Programm umfasst drei spannende Segmente:

Die Impulse, die die Veranstaltung inspirierend einleiten, kommen von Experten aus der Praxis. Julian Jenkel & Monika Tews von der GAB/Tornesch-Ahrenlohe referieren über ihre Erfahrungen „Recruiting & Employer Branding“ und geben Einblicke als Best Practice. Britta Beste von der Firma Das Beste Coaching nimmt die Teilnehmenden mit zum Thema „Onboarding & Mitarbeiterbindung“.

Die Workshop-Session, die im Anschluss folgt, bietet allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Raum, die individuellen Themen, Bedarfe und Ideen einzubringen und die folgenden Veranstaltungen mitzugestalten.

Der Abschluss mit einem kleinen Imbiss dient dem Blick auf künftige Treffen und Mitgestaltungsmöglichkeiten sowie dem zwanglosen Netzwerken.

Schnelle Anmeldung sichert die Plätze

Das Unternehmensnetzwerk beginnt um 15 Uhr im Gartenbauzentrum Ellerhoop. Die Teilnahme ist kostenlos und aus Kapazitätsgründen für zwei Teilnehmende pro Unternehmen möglich. Daher gilt: Schnelle Anmeldung sichert die Plätze:

Anmeldung Unternehmensnetzwerk Fachkräfte