Veröffentlicht am 03.02.2025

Kreis Pinneberg - Die WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg und die Stadt Quickborn begrüßten am 20. Januar die ersten vier Unternehmen, die sich in ihrem gemeinsam entwickelten, nachhaltigen Gewerbegebiet in Quickborn-Nord ansiedeln werden: die HLF Cars Hanseatic Lease- & Finance GmbH sowie die D & R Denkriesen GmbH aus Quickborn, die CH Oleochemicals GmbH aus Hamburg und die Matscheck Tortechnik GmbH & Co. KG aus Norderstedt.

WEP Geschäftsführer Dr. Harald Schroers und Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann (FDP) hießen die Geschäftsführer der Unternehmen, Frank Meyer (HLF Cars), Denis Görtz und Ricardo Barreto (Denkriesen), Thorsten Cammann (CH Oleochemicals) und Ansgar Matscheck (Matscheck Tortechnik), direkt vor Ort herzlich willkommen. Sie stellten das Projekt EQ Businesspark vor und hoben hervor, wie wichtig und vorbildlich es sei, sich mit einem solchen Vorzeigeprojekt im Interesse der Klimaziele zu engagieren, und dankten den vier Firmenchefs, hierbei gemeinsam mit dem Kreis Pinneberg und der Stadt Quickborn voranzugehen.

„Um Quickborn für ihre Bürgerinnen und Bürger lebenswerter und attraktiver zu machen, braucht es zuverlässige und fortschrittliche Arbeitgeber wie Sie und steigende Einnahmen durch einen florierenden Wirtschaftsstandort Quickborn“, betonte Beckmann. „Deshalb setzen wir sowohl auf die Entwicklung bereits ansässiger Unternehmen als auch auf erfolgreiche Neuansiedlungen – beispielsweise in unserem EQ Businesspark, Schleswig-Holsteins erstem fossilfreien Gewerbepark. Das Interesse an Gewerbeflächen in Quickborn ist enorm, und wir freuen uns sehr, Sie hier als die ersten handverlesenen Käufer begrüßen zu können.“

„Sie haben mit Ihrer Betriebsansiedlung die Chance ergriffen, nachhaltig und zukunftsweisend zu wirtschaften und Ihren CO ²-Fußabdruck deutlich zu reduzieren“, lobte Schroers. „Sie haben das Angebot des EQ Businessparks angenommen, ressourceneffizient und innovativ zu handeln – durch nachhaltiges Bauen, Einsatz regenerativer statt fossiler Energien und Nutzung modernder Technik. Mit Ihrer Entscheidung für diesen Standort haben Sie Verantwortung für unser Klima übernommen und gleichzeitig dafür gesorgt, dass Ihre Investition in Ihr neues Firmendomizil werthaltig bleibt. Sie haben sich mit dem nachhaltigen EQ Businesspark und seiner hervorragenden Lage im Kreis Pinneberg für ein rundum optimales Umfeld und den richtigen Blick auf Morgen entschieden, und dazu beglückwünsche ich Sie“, so Schroers weiter.

Unternehmer sind angetan von dem Standort

Die vier Unternehmer gaben Einblicke in ihre Entscheidungsgründe für ihre Ansiedlung im EQ Businesspark, von dem sich alle gleichermaßen angetan zeigten.

„Wir platzen an unserem alten Quickborner Standort in der Karl-Zeiss-Straße aus allen Nähten und brauchen die neuen Räume unbedingt. Sonst können wir unsere sehr guten Wachstumschancen nicht nutzen und auch keine weiteren Mitarbeiter einstellen“, sagt HLF-Cars-Chef Meyer. Er freue sich, dass er mit seinem Luxusautohandel im Kreis Pinneberg und sogar in Quickborn bleiben könne, denn die gute Lage mit der schnellen Erreichbarkeit des Hamburger Hafens sei für sein Geschäft unverzichtbar. „Und wir freuen uns auch sehr, unser Projekt im nachhaltigen EQ Businesspark umsetzen zu dürfen, das ist für uns ein sehr großer Meilenstein“, betont Meyer. Er habe die Entwicklung des EQ Businessparks genau verfolgt und schon lange darauf gewartet, hier ein Grundstück erwerben zu können. „Wir sind nun für den Bau startklar und hoffen auf eine schnelle Baugenehmigung, damit wir möglichst noch in diesem Jahr umziehen können.“

D & R Denkriesen-Geschäftsführer Denis Görz berichtet ebenfalls von akutem Platzmangel, zu dem die positive wirtschaftliche Entwicklung des Spieleverlags geführt habe. „Über die wurden wir auf den EQ Businesspark aufmerksam gemacht – eine Empfehlung, die sich für uns als absolut passend herausgestellt hat. Die Lage ist für uns ideal. Im Kreis Pinneberg und in Quickborn Heide, wo wir ja auch jetzt ansässig sind, fühlen wir uns schon lange wohl. Die Kombination aus der verkehrsgünstigen Anbindung an die A7 und dem Fokus auf Nachhaltigkeit sind genau richtig für uns. Nachhaltigkeit passt perfekt zu unseren Werten, sowohl privat als auch unternehmerisch. Uns ist es wichtig, Vorreiter bei dem Thema zu sein.“

„Auf der Suche nach mehr Fläche, um weiter expandieren zu können“, erzählt Thorsten Cammann von der Hamburger CH Oleochemical GmbH, „stießen wir in der Presse auf ein Interview mit WEP Geschäftsführer Dr. Schroers. Darin berichtete er von dem EQ Businesspark Quickborn im Kreis Pinneberg, den seine Wirtschaftsförderung betreut. Diese Idee eines nachhaltigen Gewerbegebietes ließ uns aufhorchen, und bei näherem Hinsehen hat uns das Konzept überzeugt. Es passt hervorragend zu unserer Unternehmensstrategie. Wir recyceln und bereiten pflanzliche Rest- und Abfallstoffe zur Produktion von Biokraftstoffen auf, und alle unsere im Produktportfolio befindlichen Stoffströme weisen einen CO2-Einsparungswert von mehr als 90% gegenüber fossilen Kraftstoffen aus.“

Er habe schon lange Immobilienanzeigen studiert und sei dabei vor vier Jahren auf den Quickborner EQ Businesspark im Kreis Pinneberg gestoßen, berichtet Ansgar Matscheck von der Matscheck Tortechnik in Norderstedt und ergänzt: „Uns hat die Nähe zu unserem bisherigen Standort und die verkehrsgünstige Lage gleich angesprochen, und auch die Möglichkeit, sich noch nachhaltiger aufzustellen, gefiel uns. Als nichtproduzierendes Gewerbe ist der Verzicht auf fossile Energien gut machbar. Deshalb haben wir nach dem Verkaufsstart der Grundstücke gleich Nägel mit Köpfen gemacht und freuen uns jetzt auf ein neues, modernes und nachhaltiges Gebäude. Alles so zu gestalten, wie wir es uns wünschen, und uns auch ökologisch zukunftsfähig aufzustellen – damit geht für uns ein Traum in Erfüllung.“

Die Unternehmen – vom Handel bis zum Recycling tätig

Die HLF Cars Hanseatic Lease- & Finance GmbH aus Quickborn handelt national und international mit Neu- und Gebrauchtfahrzeugen im Luxus- und Premiumsegment und bedient hauptsächlich Autohändler, zunehmend auch Endkunden. Der Betrieb hat derzeit vier Mitarbeiter und möchte sein Team am neuen Standort im EQ Businesspark auf zehn bis 15 Personen erweitern. Geschäftsführer Frank Meyer hofft auf eine schnelle Baugenehmigung. Denn sein Bauunternehmer steht startklar bereit, so dass der Umzug noch in diesem Jahr gelingen könnte. Entstehen soll auf dem 4.765 Quadratmeter großen Grundstück ein Betriebsgebäude mit einer 800-Quadratmeter-Halle für Fahrzeuge mit Showroom-Elementen, Büros, Empfangsbereich sowie Studiobereich für Social Media-Projekte. Zur Nachhaltigkeit werden unter anderem ein Photovoltaikdach, eine Wärmepumpe auch zum Kühlen, die E-Mobilität sowie eine voll digitalisierte und somit papierarme Administration beitragen. Die Investition in das Projekt beläuft sich auf 4,8 Millionen Euro.

Die D&R Denkriesen GmbH mit Sitz in Quickborn ist Norddeutschlands größter Spieleverlag, der mit seinen zahlreichen innovativen Spielen kreative Akzente im nationalen und internationalen Markt setzt. Das Unternehmen plant, seine aktuelle Mitarbeiterzahl von 66 auf 110 am neuen Standort zu erhöhen. Auf ihrem 8.471 Quadratmeter bemessenen Grundstück im EQ Businesspark soll in zwei Bauabschnitten ein großer Bürokomplex mit Halle entstehen. Neben dem Verzicht auf fossile Energien zählen eine Gartengestaltung mit gezielter Bepflanzung und eine Photovoltaikanlage mit Ladestation für E-Fahrzeuge zu den geplanten nachhaltigen Maßnahmen. Durch eine Fahrradstation mit Firmenrädern für Mitarbeiter wird der Betrieb eine gute Anbindung des Arbeitswegs an den öffentlichen Nahverkehr unterstützen. Die Ansiedlung im EQ BusinessPark, für die die D&R Denkriesen rund 7 Millionen Euro investieren, steht für das Unternehmen somit nicht nur für nachhaltiges Wirtschaften, sondern auch für ein zukunftsorientiertes, modernes Arbeitsumfeld.

Die CH Oleochemicals GmbH mit Verwaltungssitz in Hamburg-Langenhorn und Produktionsstätten in Twist bei Lingen und im rheinland-pfälzischen Germersheim ist bereits seit mehreren Jahren einer der führenden Anbieter in Europa von rein pflanzlichen Produkten mit einem CO2-Einsparungspotenzial von über 90% gegenüber fossilen Energien. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, industrielle Abfälle und Reststoffe rein pflanzlichen Ursprungs, wie Altspeiseöle, Pflanzenfette und Fettsäuren, aufzubereiten und zurück in die Wertschöpfungskette der Biokraftstoffproduktion und der angrenzenden Industriechemie zu führen. Mit seinen zehn Hamburger Mitarbeitern, deren Zahl auf 35 aufgestockt werden soll, will das Unternehmen 2026 in das zweistöckige, 500 Quadratmeter Fläche bietende neue Verwaltungsgebäude im EQ Businesspark umziehen. Entstehen wird es auf einem Grundstück von knapp 1.600 Quadratmetern. Die Investition für das nachhaltige Neubauprojekt liegt insgesamt bei circa 2 Millionen Euro.

Die Matscheck Tortechnik GmbH & Co. KG mit Sitz in Norderstedt

ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das Industrietore und Zufahrtskontrollsysteme anbietet. Das Leistungsangebot erstreckt sich von der Beratung und Planung über die Montage bis hin zu Reparatur- und Wartungsarbeiten. Das Unternehmen hat im EQ Businesspark ein 3.122 Quadratmeter großes Grundstück gekauft, um darauf eine Halle mit integriertem Büro von insgesamt 813 Quadratmetern Fläche in nachhaltiger Bauweise zu errichten. Eingeplant sind unter anderem eine Photovoltaikanlage und eine Wärmepumpe. Das bisher neunköpfige Team soll am neuen Standort um weitere fünf Mitarbeiter wachsen. Chef Ansgar Matscheck hofft darauf, seine sportliche Terminierung realisieren zu können: Baubeginn im März und Einzug im November 2025. Insgesamt wird sein Unternehmen ein Volumen von circa 2,5 Millionen investieren.

Der EQ Businesspark – Platz für kleine und große Betriebe des Light Industrial Bereichs

Der rund 200.000 Quadratmeter große EQ Businesspark ist in vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen WEP und der Stadt Quickborn entstanden. Für die Investition hat die WEP, die für die Finanzierung, die Entwicklung und die Umsetzung des Projektes zeichnet, rund 12 Mio. Euro in die Hand genommen. Der äußerst verkehrsgünstig gelegene Gewerbepark dokumentiert sein klimafreundliches Konzept, in dessen Mittelpunkt der Verzicht auf fossile Energien steht, allein schon durch viel Grün, einen Wanderweg, die Anbindung an den vom Kreis Pinneberg geförderten Radweg zwischen Quickborn-Heide und Quickborn-Ort sowie an den öffentlichen Nahverkehr. Das Areal bietet Platz für circa 25 Unternehmen auf kleinen und großen Grundstücken ab 1.500 Quadratmetern. Zielgruppe sind Betriebe im Light Industrial Bereich, zum Beispiel aus Dienstleistung, Handel, Handwerk, Logistik sowie lärm- und emissionsarmer Konsumgüter-Produktion.