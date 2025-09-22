Veröffentlicht am 22.09.2025

Quickborn. In einer kompakten „Woche der Unternehmensbesuche“ haben Bürgermeister Thomas Beckmann und Wirtschaftsförderin Linda Vogt-Gröncke vier Quickborner Betriebe kennengelernt – mit klaren Ergebnissen für Vernetzung und Unterstützung. Ziel der regelmäßig stattfindenden Besuche ist es, Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen sowie ihre Herausforderungen, Sorgen und Wünsche besser zu verstehen, um passgenau unterstützen und innerhalb der lokalen Wirtschaft gezielt vernetzen zu können. „Wenn wir wissen, wer beispielsweise Lagerplatz sucht und wer gerade Kapazitäten frei hat, können wir vermitteln“, sagt Linda Vogt-Gröncke.

Metaplan: Organisationsberatung seit über 50 Jahren

Das in dritter Generation geführte Unternehmen Metaplan ist seit 1972 in Quickborn ansässig. Hierbei handelt es sich um eine Unternehmensberatung, die auf Organisationsentwicklung spezialisiert und dabei sehr erfolgreich ist. Mit ihren Moderationsmethoden und den Metaplanwänden sind sie nicht mehr wegzudenken aus Workshops, Seminaren und Strategieprozessen. Der Ruf als Arbeitgeber ist exzellent: Auf Stellenausschreibungen gehen regelmäßig weit über 100 Bewerbungen ein – ein starkes Zeichen für die Attraktivität des Unternehmens.

Hans-Peter Irtz GmbH: Logistik für die Region

Die Hans-Peter Irtz GmbH hat sich auf Logistik-Dienstleistungen in der Region spezialisiert – und kann dabei namhafte Kunden vorweisen: Volkswagen Original Teile Logistik, VIESSMANN oder Herza Schokolade, um nur einige Beispiele zu nennen. Qualität hat bei Hans-Peter Irtz GmbH Priorität: Seit 1994 verfügt das Unternehmen über ein ISO‑zertifiziertes Qualitätsmanagement. Dabei sind jährliche TÜV‑Prüfungen der logistischen Kernprozesse, Schulungen und Weiterbildungen, Qualitätssicherung und Fehlermanagement, Temperaturüberwachung sowie eine umfassende Hygienepraxis gelebter Standard.

SMB International GmbH: Sondermaschinenbau „made in Quickborn“

Die SMB International GmbH plant, entwickelt und errichtet in Quickborn hochkomplexe automatische Lagersysteme, Abfüll‑, Palettier‑ und Fördersysteme. Der Eigenentwicklungs und -fertigungsanteil ist hoch – ebenso der Anteil an Auszubildenden. Die Kundschaft sitzt dagegen weltweit, was die Ausbildung besonders vielseitig macht: Technik aus Quickborn geht von hier in die ganze Welt.

Walter Clausen GmbH: Spezialisten für Drainage und Wasserhaltung

Die Walter Clausen GmbH hat sich auf die nördlichen Bundesländer sowie Dänemark fokussiert. Als Spezialistin für Drainage, Wasserhaltung und Pumpenvermietung setzt die GmbH auf hoch qualifizierte Technikerinnen und Techniker sowie Ingenieurinnen und Ingenieure. Dank Spezialisierung und Qualität ist die wirtschaftliche Lage sehr solide – keine Selbstverständlichkeit in der aktuellen Gesamtsituation.

Woche der Unternehmensbesuche: Ein Konzept für die Zukunft

Die “Woche der Unternehmensbesuche” hat sich gelohnt: Unternehmen wurden miteinander vernetzt, ein Kontakt zur Investitionsfinanzierung angebahnt und Fachanfragen unmittelbar mit der Bau-Abteilung der Stadtverwaltung geklärt. Bürgermeister Beckmann: „Die besuchten Unternehmen haben vor allem eines gemeinsam: Sie alle sind hochspezialisierte und erfolgreiche Hidden-Champions. Ich freue mich, wenn ich höre, dass Unternehmen sehr zufrieden mit dem Standort sind. Und dort, wo es noch hakt, suchen wir gemeinsam pragmatische Lösungen.”

Wenn Sie Interesse an einem Unternehmensbesuch in Ihrem Unternehmen oder ein besonderes Anliegen haben, melden Sie sich gern direkt in der Wirtschaftsförderung Quickborn bei Linda Vogt-Gröncke oder Anke Fischer von Mollard per Mail unter wirtschaftsfoerderung@quickborn.de.

Foto: Wirtschaftsförderin Linda Vogt-Gröncke, Geschäftsführer Andreas Heckel und Bürgermeister Thomas Beckmann