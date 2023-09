Veröffentlicht am 20.09.2023

Kreis Pinneberg (em) Elmshorn ist zurecht stolz auf seine erfolgreichen Vorzeigeunternehmen wie die Berner International GmbH. Der 1980 gegründete Medizintechnikhersteller, der mit seiner Forschung und Entwicklung, seinen Produkten und Serviceleistungen Maßstäbe für die Sicherheit in Laboren setzt, wächst kontinuierlich. Insbesondere floriert das Geschäft seit der Betriebsübernahme durch die heutigen Gesellschafter und Geschäftsführer Thomas Hinrichs und Malte Schneider im Jahr 2011.

„Wir beide arbeiten sehr gut zusammen, entscheiden alles gemeinsam. Dabei sind unsere unterschiedlichen Perspektiven ein wesentlicher Schlüssel zum Unternehmenserfolg“, erklären Hinrichs, der technische, und Schneider, der kaufmännische Kopf. Das Duo setzt auf Premiumqualität und Innovation, Kunden- und Ergebnisorientierung und blickt mit seinen Visionen weit voraus. Diese Strategie zahlt sich aus. Längst spielt Berner mit seinen Produkten und Dienstleistungen für den Personen- und Produktschutz eine marktführende Rolle und genießt eine hohe Reputation als Vorreiter in Sachen Laborsicherheit.

Spitzenprodukte und umfangreicher Service weltweit gefragt

Die ersten Produkte entstanden bei Berner International im Jahr 1982: Umluftgeräte für Krankenhäuser. 1985 brachte der Betrieb in Pionierarbeit sein Flaggschiff, die erste Generation der Sicherheitswerkbänke auf den Markt. Mit effizienten Lüftungs- und Filtrationssystemen schützen sie Laborpersonal vor toxischen Substanzen, wie Zellwachstum hemmende Zytostatika zur Behandlung von Krebserkrankungen. Dieser Produktbereich wurde vor allem auf Grundlage intensiver Forschungstätigkeit kontinuierlich weiterentwickelt und hat einen solch hohen Bekanntheitsgrad erreicht, dass der Begriff „Berner-Box“ zum Synonym für Sicherheitswerkbänke schlechthin geworden ist. Im Laufe der Zeit wuchs das Produkt-Portfolio außerdem um Abfalleinschweißgeräte, Laborbedarf und eine breite Palette an persönlicher Schutzausrüstung für das Laborpersonal sowie um spezielle Notfallsets.

Mit einem bundesweiten Servicenetz aus zertifizierten Servicetechnikern bietet Berner seit 1988 umfangreiche Dienstleistungen für Laborgeräte und Reinräume an, um den Personen- und Produktschutz gemäß den gesetzlichen Anforderungen dauerhaft aufrecht zu erhalten. 2017 wurde das hauseigene Schulungszentrum Lab Excellence Academy (LEAC) eröffnet. Es ermöglicht Fachpersonal von Apotheken, Krankenhäusern und Laboren, aktuelles Wissen zu modernster Labortechnologie und Laborsicherheit zu erlangen und in praxisnahen Seminaren anzuwenden.

Berner-Produkte und der umfangreiche Service sind weltweit gefragt. Die Produkte haben einen besonders hohen Marktanteil in der onkologischen Pharmazie. Ein Umsatzanteil von 40 Prozent wird im Ausland – Europa, Asien und Saudi Arabien – generiert. Der größte Absatzmarkt ist jedoch Deutschland mit einem Umsatzanteil von 60 Prozent.

Mehrfach für Produkte und Leistungen ausgezeichnet

Für seine hochwertigen und innovativen Entwicklungen und Produkte ist Berner mehrfach ausgezeichnet worden, in diesem Jahr mit dem Innovationspreis Top 100. Den Preis, der den besten 100 Innovatoren im deutschen Mittelstand verliehen wird und deren Innovationserfolg, Innovationsklima und innovationsförderndes Top-Management würdigt, überreichte Wissenschaftler und Journalist Ranga Yogeshwar am 23. August in Augsburg.

Mitarbeiterzahl seit 2011 mehr als verdoppelt

Die Unternehmenslenker Hinrichs und Schneider waren vor der Betriebsübernahme bereits mehrere Jahre in verschiedenen Positionen bei Berner International tätig. So konnte der Nachfolgeprozess stufenweise stattfinden und ermöglichte auch zum Vorteil der Mitarbeiter einen sanften Übergang. Seit der Übernahme ist das Berner-Team um mehr als das Doppelte auf 130 hochqualifizierte Beschäftigte angewachsen.

Das Unternehmen ist geschätzt als moderner Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter individuell weiterentwickelt und deren Selbstständigkeit fördert. In diesem Rahmen werden auch gezielte Weiterbildungen für Mitarbeiter ermöglicht.

Als engagierter Ausbildungsbetrieb für mehrere Berufe und zwei duale Studiengänge in Kooperation mit der Nordakademie sorgt Berner für Fachkräfte von morgen – bevorzugt für den eigenen Bedarf.

„Wir führen unser Team mit Mut und Begeisterung, pflegen eine offene Kommunikation und möchten als Vorbild mit einer positiven Einstellung überzeugen. So bekommen wir motivierte Mitarbeiter, die entscheidend zum Unternehmenserfolg beitragen“, erklären Hinrichs und Schneider.

Neuer Firmensitz im WEP Gewerbegebiet

Der Unternehmenserfolg ließ Berner am alten Standort am innerstädtischen Mühlenkamp aus allen Nähten platzen. Für Büros, Produktion, Forschungslabor, Lager und das Schulungszentrum wurde mehr Platz gebraucht, um das Wachstum zu sichern. 2018 fiel deshalb der Startschuss für ein neues Firmengebäude im Elmshorner Gewerbegebiet der WEP in der Werner-von Siemsen-Siemens-Straße . „Die Zusammenarbeit mit der WEP hat prima geklappt und mit dem Standort sind wir sehr zufrieden. Wir fühlen uns hier sehr wohl, haben ausreichend Platz, eine gute Verkehrsanbindung und nette Nachbarn“, sind sich die Firmenchefs einig. Lediglich eine noch bessere Anbindung an den Elmshorner Bahnhof sei im Interesse der Beschäftigten wünschenswert. In Richtung Landes- und Bundespolitik senden sie die eindringliche Botschaft, dass der schnelle Ausbau der A 20 für die regionalen Unternehmen und die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kreis Pinneberg sehr wichtig sei.

Foto: Ranga Yogeshwar, Wissenschaftler, Journalist und seit 2012 Begleiter als Mentor des Innovationspreises Top 100, überreichte den Geschäftsführern von Berner Int., Thomas Hinrichs (links) und Malte Schneider (rechts) die Auszeichnung des Jahres 2023