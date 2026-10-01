Veröffentlicht am 01.10.2026

Kreis Pinneberg. Nach den Sommerferien kommt der Arbeitsmarkt saisonal wieder in Bewegung. Die Arbeitslosigkeit ist im September zurückgegangen. Die Beschäftigtenzahl im Kreis Pinneberg wächst dank ausländischer Arbeitskräfte. Nach den Sommerferien zeigt sich im Kreis Pinneberg die übliche Herbstbelebung am Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen ist im September gesunken. Gleichzeitig liegt sie weiterhin über dem Vorjahresniveau. Insgesamt waren 10.058 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 393 weniger als im August, aber 132 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,5 Prozent.

„Der September bringt wie in den vergangenen Jahren eine saisonale Entlastung für den Arbeitsmarkt. Viele junge Menschen starten nach den Sommerferien in eine Ausbildung, ein Studium oder eine berufliche Qualifizierung. Auch die Unternehmen stellen nach der Urlaubszeit vermehrt ein. Die Herbstbelebung reicht jedoch derzeit nicht aus, um die Arbeitslosigkeit auf das Vorjahresniveau zurückzuführen“, erklärt Michaela Bagger, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Elmshorn.

Mit 863 Arbeitsaufnahmen konnten deutlich mehr Personen als im Vormonat ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Beschäftigung beenden (August: 635). Zudem starteten 787 Personen in eine Ausbildung oder Qualifizierung (August: 578).

Besonders ist die Zahl der jüngeren Arbeitslosen zwischen 15 und 24 Jahren gesunken. Sie ging im September um 9,9 Prozent auf 1.041 Personen zurück. Die Arbeitslosenquote in dieser Altersgruppe liegt derzeit bei 5,7 Prozent und damit noch leicht über der allgemeinen Quote. Mit dem Start des Wintersemesters wird eine weitere Angleichung erwartet.

Die Personalnachfrage der Unternehmen hat sich im September kaum verändert. Vor allem Fachkräfte sind weiterhin gefragt, insgesamt bleibt die Entwicklung der gemeldeten Stellen jedoch verhalten. Der Bestand an offenen Stellen ist gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen.

Die meisten Stellenangebote gab es im Kreis Pinneberg in der Fertigung, der Logistik, im Handel Handels sowie im Baugewerbe. Saisonal können jetzt in einzelnen Branchen zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen, dazu zählen beispielsweise die Lebensmittelproduktion und der Versandhandel, die sich auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft vorbereiten.

„Viele Unternehmen sehen sich vor wirtschaftlichen Herausforderungen und können zusätzliche Beschäftigung nicht ohne Weiteres aufbauen. Dennoch gibt es auch in dieser Situation Chancen für Arbeitsuchende. Wer regional flexibel ist und sich gegebenenfalls auch beruflich neu orientiert, kann sich zusätzliche Möglichkeiten erschließen. Wir unterstützen sowohl Arbeitsuchende als auch Unternehmen dabei, passende Lösungen zu finden“, sagt Michaela Bagger.

Ein positives Signal kommt weiterhin aus der Beschäftigungsstatistik. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Kreis Pinneberg ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (Datenstand jeweils 31. März). Damit zeigt sich, dass der regionale Arbeitsmarkt trotz der verhaltenen Konjunktur weiterhin Beschäftigung aufbauen kann.

Besonders in den Bereichen Sozial- und Gesundheitswesen, Dienstleistungsgewerbe, Energieversorgung, Baugewerbe und Logistik ist die Beschäftigtenzahl gewachsen. Weniger Menschen arbeiten in den Bereichen Handel, Kfz-Gewerbe und in der Arbeitnehmerüberlassung.

Der Beschäftigtenzuwachs von über 1.200 Personen zum Vorjahreswert basiert zum großen Teil auf ausländischen Arbeitskräften. Ihre Zahl wuchs innerhalb eines Jahres um 8,3 Prozent, während die der deutschen Beschäftigten unverändert blieb. Aufgrund der demografischen Entwicklung dürfte die Zahl der deutschen Beschäftigten im Kreis Pinneberg bald rückläufig sein.

„Die Beschäftigung entwickelt sich je nach Branche und Berufsfeld unterschiedlich. Strukturwandel und technologische Entwicklungen verändern die Anforderungen an die Beschäftigten und die Unternehmen. Umso wichtiger ist die berufliche Aus- und Weiterbildung, damit Arbeitskräfte auch künftig gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben“, betont Michaela Bagger.

Aktuelle Daten im Kreis Pinneberg