Veröffentlicht am 01.10.2026

Kreis Pinneberg. Vom 5. bis zum 7. Oktober steht der Messeschauplatz München wieder ganz im Zeichen der EXPO Real, auf der sich die internationale Immobilienwelt und alles, was damit zusammenhängt, ein Stelldichein gibt. Kreis Pinneberg Wirtschaft ist wie jedes Jahr dabei.

Energieküste, WEP und mit ihr die Städte Elmshorn, Pinneberg, Tornesch und Quickborn sowie die Gemeinde Rellingen – sie alle sind während der EXPO Real, der größten international bedeutenden Fachmesse für Immobilen und Investitionen, auf dem Schleswig-Holstein-Gemeinschaftsstand der Landeswirtschaftsförderung WTSH vertreten. Die Mission der Kreis-Pinneberg-Wirtschaft-Aussteller: Investoren und Vertreter für sich und ihre aktuellen Immobilienprojekte interessieren und die Vorzüge des Kreises Pinneberg als Wirtschaftsstandort präsentieren.

„Wir haben mit der Teilnahme beste Erfahrungen gemacht“, berichtet WEP Marketingleiterin Susanne Heyn. „Nirgendwo anders können wir so geballt so viele Direktkontakte knüpfen, unsere Netzwerke pflegen und uns mit den Besuchern und den anderen Ausstellern austauschen. Aufgrund unserer Präsenz und unserer Gespräche mit Entscheidern auf der EXPO Real konnten wir schon nachhaltig zahlreiche Anfragen nach Gewerbeflächen im Kreis generieren.“