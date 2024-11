Veröffentlicht am 20.11.2024

Kreis Pinneberg (em) Der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste (UVUW) lud am Mittwochabend zum traditionellen Abend im Theater ein, der auch in diesem Jahr rund 200 Gäste in das Theater Itzehoe lockte. Lutz Bitomsky, Vorsitzender des UVUW, sowie die Geschäftsführer Ken Blöcker und Sebastian Koch begrüßten die Teilnehmer, darunter zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region, sowie die Referentin des Abends, die renommierte Meeresforscherin Prof. Dr. Antje Boetius.

In ihrem inspirierenden Impulsvortrag beleuchtete die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts die Auswirkungen des Klimawandels auf den Arktischen Ozean und die Tiefsee. Sie gab Einblicke in ihre wissenschaftlichen Expeditionen und zeigte, wie die Erwärmung selbst die entlegensten Regionen der Erde verändert. Boetius betonte die Bedeutung globaler Zusammenarbeit und nachhaltiger Lösungen, um die Folgen für Umwelt und Gesellschaft abzumildern. Im Anschluss stand sie den Gästen für Fragen und einem angeregten Austausch zur Verfügung.

Neben dem Hauptthema des Klimawandels diskutierten die Anwesenden auch intensiv über die aktuelle politische Lage, insbesondere die Debatten rund um das Ende der Ampel-Koalition und mögliche Neuwahlen.

„Seit mehr als 30 Jahren blicken wir mit hochkarätigen Referenten über den Tellerrand hinaus und nehmen uns Zeit für grundlegende Gedanken“, erklärte Lutz Bitomsky. Der gelungene Abend bot sowohl fachliche Impulse als auch Gelegenheit zum Netzwerken und regte zur Auseinandersetzung mit aktuellen Herausforderungen an.