Kreis Pinneberg (em) Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) an der Westküste zu nachhaltigerem Wirtschaften und Handeln befähigen, das ist das Ziel des Zukunftskonzeptes „Westküste SDG – Nachhaltiges Wirtschaften und Handeln an der Westküste S-H“, das die Regionale Kooperation Westküste bis 2024 entwickelt.

Das Projekt, zu dessen Partnern auch die WEP Wirtschaftsförderung zählt, basiert auf den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN), den Sustainable Development Goals (SDG). Es wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und liegt in der Trägerschaft des Kreises Dithmarschen. Die Regionale Kooperation Westküste konnte für dieses Projekt beim Bundeswettbewerb "Zukunft Region" erfolgreich eine erste Förderung für die Westküste Schleswig-Holsteins einwerben.

Nachhaltigkeit als Grundlage für zukunftsorientierte Unternehmensführung

Solides Wachstum und respektvoller Umgang mit Ressourcen - sei es hinsichtlich Energie, Material oder Arbeitskräfte - gehören heute zu den Grundlagen einer zukunftsorientierten und erfolgreichen Unternehmensführung. Die siebzehn Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen dienen Unternehmen als gemeinsame Orientierungshilfe bei der Ausrichtung ihrer eigenen Ziele und Tätigkeiten auf eine nachhaltigere Entwicklung. Das Projekt "Westküste SDG" stützt sich auf einige ausgewählte Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und soll den hiesigen KMU bestmögliche Unterstützung bieten. Über einen auf breite Beteiligung angelegten Prozess sollen eine Nachhaltigkeitsstrategie und ein konkreter Maßnahmenkatalog zum nachhaltigen Wirtschaften und Handeln erarbeitet werden. Mit dem erarbeiteten Zukunftskonzept will sich die Regionale Kooperation Westküste ab 2025 beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz qualifizieren und um weitere Fördergelder bewerben.

rojekt auch nützliche Hilfe für Unternehmen im Kreis Pinneberg

Zum offiziellen Start des Projekts "Westküste SDG" am 29. Juni im Büsumer Watt'n Hus waren zunächst Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus der regionalen Wirtschaft eingeladen, um an den Themen "Energie, Klimaschutz und Klimaanpassung", "Kreislaufwirtschaft und schadstofffreie Umwelt" sowie "Menschliches Wohlergehen und Chancengleichheit" zu arbeiten. Im weiteren Projektverlauf sind Fachworkshops mit ausgewählten Unternehmen zu diesen Themenbereichen geplant. Des Weiteren strebt die Regionale Kooperation den langfristigen Aufbau eines regionalen Netzwerkes für nachhaltiges Wirtschaften und Handeln an der Westküste an.

Die GAB ist dabei

„Dieses neue Projekt der Regionalen Kooperation dürfte auch unseren Unternehmen im Kreis Pinneberg, von denen ja schon viele auf einem guten Weg sind, interessante Aspekte und eine nützliche Hilfe für ihre nachhaltige Ausrichtung bringen“, ist sich WEP Geschäftsführer Dr. Harald Schroers sicher. Er hofft deshalb, dass sich möglichst viele Unternehmen mit ihren Vorschlägen, Ideen und Erfahrungen einbringen. Ein Unternehmen, das sich bereits aktiv für das Projekt engagiert und beim Projektstart in Büsum dabei war, ist die GAB - Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH in Tornesch. Dazu Kristina Engels von der GAB-Unternehmenskommunikation: „Nachhaltig bleiben bedeutet für die GAB, alle Innovationen und nachhaltigen Entwicklungen in unserer Branche zu beobachten, weiterzuentwickeln und vorhandene Technologien unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit neu zu denken."

