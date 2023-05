Elmshorn - Für Firmen ist es immer schwieriger, Nachwuchs für ihre Ausbildungsplätze zu finden. Da kann die "Nachtschwärmer JobTour", die demnächst wieder an den Start geht, Abhilfe schaffen. Die einmal jährlich stattfindende Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Landrätin Elfie Heesch dient der Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern in der Region Elmshorn.



Sie gibt dem Nachwuchs die Möglichkeit, Ausbildungsbetriebe hautnah kennenzulernen, dabei mit Azubis, Studenten, Ausbildern, Personalverantwortlichen und Firmenchefs zu sprechen, Fragen zu stellen und vielleicht auch schon ein Praktikum oder Vorstellungsgespräch zu vereinbaren. Die Hemmschwelle zum Mitmachen ist gering: Ein Mausklick des Jugendlichen genügt, um sich zu der Aktion anzumelden.





Am 5. Juni geht es los mit der Nachtschwärmer JobTour. Treffpunkt ist um 17 Uhr im Cineplex-Kino in Elmshorn, das das Projekt unterstützt. Von dort bringt ein Shuttlebus die Schülerinnen und Schüler zu ihren Wunschfirmen. Die diesmal 29 an der Aktion beteiligten Unternehmen und Institutionen – allesamt aus Elmshorn und Umgebung – bieten Ausbildungsplätze für 57 verschiedensten Berufe und duale Studiengänge an. Zu ihnen gehören zum Beispiel Peter Kölln, Berner International (Pharmazeutische und biotechnologische Schutzsysteme), Salvana (Tierfutter), Uhl Tiefbau , Flora (Apotheke und Gesundheitszentrum), Sparkasse Elmshorn, die Stadt Elmshorn und der Kreis Pinneberg.