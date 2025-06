Veröffentlicht am 18.06.2025

Kreis Pinneberg (em) Auf vielfachen Unternehmenswunsch hin bereitet die WEP eine Themenwoche „Digitalisierung und KI“ vom 7. bis 11. Juli mit kostenlosen, praxisnahen Veranstaltungen zu Themen vor, die kleine und mittlere Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation und dem Einsatz von KI unterstützen. Das komplette Programm mit Anmeldemöglichkeit ist auf der Website www.kreis-pinneberg-wirtschaft.de veröffentlicht.

Bei den Angeboten an den fünf Werktagen - Montag bis Freitag – wird es sich vorwiegend um Workshops handeln, teils als Präsenz- und teils als Online-Veranstaltung, die bestimmte Zielgruppen auf Führungs- und auf Mitarbeiterebene innerhalb eines Unternehmens ansprechen. „Für jede Veranstaltung haben wir Partner gewonnen, mit denen wir zurzeit die Inhalte des jeweiligen Workshop-Themas genau festzurren. Einen groben Überblick können wir aber schon jetzt geben“, erläutert WEP Projektmanager Joschka Feilke.

Folgendes Programm ist für die Themenwoche vorgesehen:

· Montag, 7. Juli

Workshop: Change Management – Wie Unternehmen den (digitalen) Wandel aktiv gestalten können

Online-Veranstaltung: Förderung und Finanzierung für digitale Projekte in Unternehmen

· Dienstag, 8. Juli

Workshop: Innovation & Kompetenzentwicklung – Von der Idee zum KI-Anwendungsfall

Online-Veranstaltung: Cyberkriminalität 2025 – So schützen Sie Ihr Unternehmen vor digitalen Bedrohungen

· Mittwoch, 9. Juli

Workshop: Routineaufgaben automatisieren mit Bots

Beratertag: Individuelle Einzelberatung zu Innovationsthemen

· Donnerstag, 10. Juli

Workshop: Internes Wissensmanagement mit KI

· Freitag, 11. Juli

Workshop: Bring Your Own Problem – KI-Potenziale im Unternehmen entdecken und strukturieren

https://kreis-pinneberg-wirtschaft.de/aktuelles/veranstaltungskalender

Zielgruppe der Themenwoche:

Die Veranstaltungen richtet sich in erster Linie an Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungskräfte und Mitarbeiter aus operativ tätigen Unternehmen mit eigener Produkt- oder Dienstleistungswertschöpfung – also Betriebe, die eigenständig Leistungen oder Produkte entwickeln, herstellen oder erbringen. Bitte beachten Sie, dass das Programm speziell auf die Herausforderungen und Perspektiven solcher Unternehmen zugeschnitten ist.