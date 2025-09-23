Veröffentlicht am 23.09.2025

Elmshorn schickt vom 6. bis 8. Oktober 2025 eine hochrangige Delegation zur Expo Real in München: Neben Oberbürgermeister Volker Hatje werden auch Baustadtrat Marius Munk und Wirtschaftsförderin Angelika von Bargen zur größten internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen in Europa reisen.

„Wir wollen den dynamisch aufgestellten Standort Elmshorn mit all seinen Vorzügen präsentieren“, sagt Hatje. Als bedeutender Wirtschaftsstandort im Kreis Pinneberg ist Elmshorn Bestandteil der Unternehmens- und Fachkräfteinitiative Kreis Pinneberg Wirtschaft und tritt so auch auf der Expo Real auf. „Bei uns sind der direkte A23- und Bahn-Anschluss, die Nähe sowohl zu Hamburg als auch zur Westküste, sowie hervorragend ausgebildete Fachkräfte und natürlich ein lebenswertes Umfeld supernormal“, betont der Oberbürgermeister in Anspielung auf die Elmshorner Stadtmarke „supernormal“.

Baustadtrat Munk sieht unter anderem in den aktuellen und künftigen Elmshorner Großprojekten viel Potenzial für Investorinnen und Investoren: „Der auf Hochtouren laufende Stadtumbau im Zentrum, ein zu entwickelnder komplett neuer Stadtteil und der angestrebte neue Gewerbepark Bokhorst direkt neben der Autobahn bieten viele interessante Räume zur Zusammenarbeit“, so Munk.

Wirtschaftsförderin Angelika von Bargen unterstreicht: „Bei uns genießen die Interessen von Unternehmen hohe Priorität.“ Sie hat in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen mit der größten internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen in Europa gemacht. „Die Expo Real bietet ideale Bedingungen zum Netzwerken“, sagt sie. „Die Tage sind mit wichtigen Treffen im Halbstundentakt gespickt – und am Ende stehen konkrete Projekte wie der Gewerbepark B HUB in Elmshorn, den die BREMER Projektentwicklung und die Hagedorn Unternehmensgruppe nach Gesprächen auf der Messe bei uns entwickelt haben beziehungsweise noch weiterentwickeln werden. Solche Erfolgsstorys wollen wir fortsetzen.“

Foto: Werben auf der Expo Real in München für den Standort Elmshorn: Oberbürgermeister Volker Hatje (v. l.), Wirtschaftsförderin Angelika von Bargen und Baustadtrat Marius Munk. Foto: Torben Webb, Stadt Elmshorn