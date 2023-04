Veröffentlicht am 17.04.2023

Kreis Pinneberg (em) Die thyssenkrupp Plastics GmbH in Tornesch und die Zimmerei Plump & Litschke GbR in Groß Nordende sind für ihre vorbildliche Arbeit in der beruflichen Nachwuchsförderung von der Bundesagentur für Arbeit (BA) ausgezeichnet worden. Im Rahmen der bundesweiten „Woche der Ausbildung“ vom 13. bis 19. März überreichte die Agentur für Arbeit Elmshorn den Firmenvertretern das Zertifikat für Nachwuchsförderung im Kreis Pinneberg.





Das Zertifikat vergibt die Institution seit 2006 an Betriebe, die sich in besonderem Maße für die Ausbildung junger Menschen einsetzen. Die Betriebe erhalten die Auszeichnung stellvertretend für die vielen Ausbilder/innen, Meister/innen, Betriebsleiter/innen und Personalverantwortlichen, die tagtäglich ihre engagierte Ausbildungsarbeit in den Betrieben der Region leisten. Kriterien für die Verleihung des Zertifikats sind unter anderem hohe Qualitätsstandards in der Ausbildung und die besondere Wertschätzung der Nachwuchsförderung. Die ausgezeichneten Firmen bilden regelmäßig und mit sehr gutem Erfolg aus. Dabei engagieren Sie sich auch für besondere Personengruppen oder gehen bei der Nachwuchsgewinnung kreative Wege.





„Die ausgezeichneten Unternehmen leisten hervorragende Arbeit in der Nachwuchsarbeit und schaffen es, Jugendliche für eine Ausbildung im Betrieb zu begeistern. Die Betriebe bieten beispielsweise Praktika an und schauen bei der Bewerberauswahl nicht nur auf die Noten, sondern auch auf die Potentiale, die interessierte Jugendliche mitbringen“, erklärt Thomas Kenntemich, Leiter der Agentur für Arbeit Elmshorn.