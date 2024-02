Veröffentlicht am 31.01.2024

Pinneberg (em) Aufgrund der großen Resonanz lädt die WEP zum zweiten Mal zu einem „Nachmittag der Selbstständigkeit“ ein. Das Netzwerktreffen für Existenzgründer und Jungunternehmer findet am 27. Februar wiederum in der Pinneberger Drostei, Dingstätte 23, statt und beginnt um 16 Uhr. Praktische Erfahrungen mit der Selbstständigkeit, Social Media für Selbstständige, Förderangebote für Selbstständige und das geplante Gründungs- und Technologiezentrum sind Themen an diesem Nachmittag.

Catharina Hoops, Marketingexpertin aus Pinneberg, berichtet in ihrem Impulsvortrag von ihren eigenen Erfahrungen mit der Selbstständigkeit und erklärt die Wichtigkeit und den richtigen Umgang mit der Social Media Präsenz. Der WEP Projektmanager für Existenzgründung, Josef Juncker, informiert über Unterstützungsangebote für Selbstständige, allen voran über das Förderprogramm „Kompass für Solo-Selbstständige“, und über den aktuellen Stand zum geplanten Gründungs- und Technologiezentrum in Wedel. Bei einem kleinen Imbiss können die Teilnehmenden Erfahrungen austauschen und Netzwerke bilden oder erweitern.

Information und Anmeldung

Joschka Feilke

WEP Projektmanager

Telefon: (04120) 7077-31

E-Mail: feilke@wep.de