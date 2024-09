Veröffentlicht am 09.09.2024

Quickborn (em) Am 8. November 2024 veranstaltet die Stadt Quickborn das zweite Unternehmens­frühstück und wird hierzu alle Quickborner Unternehmen einladen. Das gemeinsame Frühstück findet in der Zeit von 9 bis 11 Uhr im Veranstaltungszentrum der Stadtwerke Quickborn GmbH statt. Das Thema der Veranstaltung wird „Talente gewinnen, Erfahrungen nutzen: Poten­ziale von U20 bis Ü50 fördern“ lauten.

Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung im Juni dieses Jahres mit mehr als 40 Unter­nehmerinnen und Unternehmern geht das Unternehmensfrühstück der Stadt Quickborn in die zweite Runde. Mit dem wichtigen Motto der Veranstaltung widmet sich die Wirtschaftsförderung einem Thema, bei dem viele Quickborner Unternehmen Unterstützung benötigen. Das hat die im März des Jahres durchgeführte Unter­nehmensbefragung ergeben. Rund drei Viertel der teilnehmenden Unternehmen gaben an, dass sie Unterstützung bei der Akquise von Auszubildenden sowie Arbeits- und Fachkräften benötigen.

„Wir haben zwei spannende Impulsvorträge mit viel Raum für Austausch, Fragen und Vernetzung geplant“, berichtet Linda Vogt-Gröncke, die das Frühstück gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Beckmann veranstaltet.

• Themen des Vormittags sind „die Praktikumsbörse der RK Westküste“ und „Mitarbeiter Ü50 wertschätzen und binden“

• Treten Sie mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern vor Ort in Kontakt oder intensivieren Sie den Austausch und bauen neue Geschäftsbeziehungen auf

• Stärken Sie den Dialog und Informationsaustausch mit dem Bürger-meister und der Wirtschaftsförderung

• Gewinnen Sie Informationen, Impulse und Anregungen für den Arbeits-alltag

Das Veranstaltungszentrum der Stadtwerke Quickborn GmbH befindet sich in der Pinneberger Straße 2 in Quickborn. Eine Einladung mit konkreter Agenda folgt im Oktober. Interessierte Unternehmen können sich bereits jetzt einen Platz per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@quickborn.de sichern.