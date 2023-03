1. Spatenstich im Gewerbegebiet BusinessPark Tornesch

Tornesch (em) Wieder rollen die Baufahrzeuge im WEP Gewerbegebiet BusinessPark Tornesch. Zeit, den obligatorischen 1. Spatenstich zu begehen. Denn: Die Döring Werkzeugbau GmbH, in der seit 30 Jahren Formen für Kunststoffartikel entstehen, ist auf Expansionskurs.



Da die angemieteten Räumlichkeiten in Pinneberg für die zusätzlich benötigten Flächen keine Ausbaumöglichkeiten boten, entschloss sich das Unternehmen, das seit 2013 zur OKE Unternehmensgruppe gehört, zu einem Neubau. Hierfür wurde ein Standort in unmittelbarer Autobahnnähe gesucht. „Die WEP hat uns verschiedene Grundstücke im Kreis angeboten. Wir haben uns dann schließlich für eines im WEP BusinessPark Tornesch entschieden. Der Neubau ist für uns ein klares Bekenntnis zum Standort Kreis Pinneberg“, führt Thomas Tillner, Geschäftsführer der OKE Group GmbH mit Sitz in Hörstel, aus.



„Hier finden wir optimale Rahmenbedingungen für unser Wachstum: ein für uns optimales Flächenangebot in Autobahnnähe und Fachkräfte.“ Dr. Harald Schroers, Geschäftsführer der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg freut es. „Gut, dass wir Sie im Kreis halten konnten und Abwanderungsideen vom Tisch sind. Und gut für den Standort, dass wir mit der Firma Döring Werkzeugbau ein mittelständisches Unternehmen gewinnen konnten, das mit seinen Tätigkeitsfeldern wie gemacht für den Businesspark Tornesch ist. Kunden- und Lieferbeziehungen zu Unternehmen im Gebiet bestehen ja bereits seit Jahren.“ Auch Torneschs Bürgermeister Roland Krügel begrüßt die Vertreter der OKE Unternehmensgruppe und den Geschäftsführer der Döring Werkzeugbau GmbH, Bernd Mohr, herzlich: „Wir sind stolz darauf, dass Sie sich mit Ihrem Unternehmen für den Standort Tornesch entschieden haben.



Wir bieten Ihnen Vorteile der Metropole Hamburg zu ländlichen Konditionen und einen kurzen Weg zu Politik und Verwaltung in Tornesch, falls es mal an einer Stelle haken sollte. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und immer volle Auftragsbücher.“ Das Unternehmen investiert 3 Mio Euro in dieses Bauvorhaben. Im November 2014 sollen die über 30 Mitarbeiter ihre neue 2500 m² große Halle mit Bürotrakt beziehen. Döring Werkzeugbau produziert seit 30 Jahren Formen für Spritzguss. Angefangen beim Prototypenwerkzeug, von der Abmusterung über die Null-Serie, bis hin zur Entwicklung des Serienwerkzeugs, werden alle Anforderungen in eigenen Maschinenpark umgesetzt. Das Gewerbegebiet, zu dem auch der Business- Park Tornesch zählt, umfasst eine Gesamtfläche von knapp 100 Hektar. Davon sind etwas über 40 ha als Baugrundstücke ausgewiesen. Wenn alle derzeit geplanten Bauvorhaben umgesetzt sind, werden im BusinessPark Tornesch 30 Unternehmen angesiedelt sein, die an die 1.000 Mitarbeiter beschäftigen.



Foto: Bürgermeister Roland Krügel und WEP Geschäftsführer Dr. Harald Schroers begrüßen Döring Werkzeugbau GmbH

Veröffentlicht am: 18.06.2014