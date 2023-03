SACO Airfreight kauft Grundstück im NORDPORT

Norderstedt (kk) Im NORDPORT realisiert die SACO Airfreight eine kombinierte Lager- und Büroimmobilie für ein Luftfrachtlogistik- und Dienstleistungszentrum. Im NORDPORT, dem Büround Gewerbestandort direkt am Hamburg Airport, entstehen 2.000 m² Lager und über 1.500 m² Büro, die in Teilen zur Vermietung frei stehen. Ab 1. Oktober 2011 werden in Norderstedt attraktive, neue Arbeitsplätze geschaffen.



NORDPORT - einzigartiger Standort wächst weiter

Die Bodenarbeiten haben begonnen, der Bauantrag ist eingereicht, denn schon zum 1.10.2011 soll die neue Luftfrachtlogistikimmobilie betriebsbereit sein. Auf dem über 6.750 m² großen Grundstück im NORDPORT wird neben einer Halle auch ein Bürogebäude mit 5 bis 7 Etagen für je 250 m² Bürofläche gebaut. Mit Erstbezug werden von der SACO Airfreight, bei Untervermietung an 3 bis 4 weitere Luftfracht-Logistikunternehmen, 4 Geschosse genutzt. „Wir bieten ein bis drei Geschosse im neuen Gebäude zur Vermietung an“, sagt Harald Pahl, Geschäftsführer von SACO. „Der Standort NORDPORT ist prädestiniert für Luftfrachtlogistiker und flughafenaffine Dienstleister“, so Pahl.



Attraktive Arbeitsplätze in Norderstedt

Die Neuansiedlung von arbeitsplatzintensivem Gewerbe war und ist Hauptaugenmerk im NORDPORT. „Wir freuen uns über den Grundstücksverkauf und das städtebaulich ansprechende Gebäude“, sagt Norderstedts Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote. Besonders aber freut ihn die Schaffung neuer Arbeitsplätze. „Das Konzept NORDPORT stimmt. Der Bau eines weiteren Bürogebäudes mit Halle unterstreicht dies. Bis heute sind durch die hochwertige Nutzung im NORDPORT über 2.000 neue Arbeitsplätze entstanden“, sagt Grote. Mit dem Erwerber SACO Airfreight habe man ein leistungsfähiges und expandierendes Unternehmen für die Fläche gewinnen können.



Luftfrachtlogistikimmobilie für Dienstleister

An einem markanten Punkt, dem Eingang zum Nordportbogen, wird auch ein markantes Gebäude entstehen, für das HM-Projekte aus Rotenburg (Wümme) verantwortlich zeichnet. Das junge Architekturbüro unter der Leitung von Mareike Harder und Martin Menzel freut sich über diese Aufgabe. Harder und Menzel haben bereits verschiedene Projekte vergleichbarer Größenordnung umgesetzt. Das Bürogebäude wird die Bedeutung des NORDPORT als Büro- und Gewerbestandort sichtbar kennzeichnen und sich in das hochwertige städtebauliche Umfeld einfügen.



Einzigartiger Standort in der Metropolregion Hamburg

Seit Vermarktungsstart sind bereits über zwei Drittel der insgesamt 27 ha Fläche im NORDPORT verkauft. Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH (EGNO), ist zufrieden. „Die Lage direkt am Flughafen kann außerhalb Hamburgs niemand außer uns bieten. In Kombination mit dem mittlerweile etablierten Markennamen NORDPORT ist dieser Standort einzigartig in der Metropolregion Hamburg“, sagt Bertermann. Die EGNO ist die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die den NORDPORT seit 2005 erfolgreich vermarktet.



Foto oben: Die 3-D-Visualisierung zeigt die neue Luftfrachtlogistikimmobilie am Standort NORDPORT.

Veröffentlicht am: 28.07.2011