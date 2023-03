Stadtmagazin Mobil begeistert Besucher

Norderstedt (kv) Seit der Norderstedter Herbstmesse, die am Sonntag mit einem Zuschauerrekord endete, ist auf vielen Smartphones der Messebesucher aus dem gesamten Kreis Segeberg ein neues Tool installiert.



Das Stadtmagazin stellte sein neues Produkt für Smartphones – STADTMAGAZIN MOBIL – der Öffentlichkeit vor. Als Erste konnten sich Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote zusammen mit Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt, am Stand des Stadtmagazins von der Leistungsfähigkeit der neuen Applikation überzeugen. Neben tagesaktuellen Nachrichten aus den Städten bietet ein Branchenbuch eine umfassende Übersicht der leistungsstarken Unternehmen der Region, die sowohl thematisch als auch alphabetisch sortiert abgerufen werden können. Der große Informationsbereich gibt einen schnellen Überblick über die wirtschaftlichen Aktivitäten im Kreis. So können schnell Informationen über Insolvenzen und Neugründungen eingeholt sowie in der Gewerbeimmobiliendatenbank die aktuellen Angebote eingesehen werden. Der umfassende Service überzeugt mit weiteren Informationen zu Vereinen und Verbänden sowie Messeterminen. Ein umfangreicher Stellenmarkt, AKN-Fahrpläne sowie Wetter und Verkehrsinfos runden die deutschlandweit einzigartige mobile Smartphone-Applikation ab.

Veröffentlicht am: 06.10.2011