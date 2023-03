Mehr als nur verkaufen

Quickborn (jj) „Ihr Anspruch ist unsere Basis!“ lautet einer der Grundsätze, nach denen Stefan Brandt und sein Team arbeiten.



Die BBI Immobilien KG ist der beste Ansprechpartner, wenn es um Immobilien im nördlichen Raum Hamburgs und im südlichen Raum Schleswig-Holsteins geht. Die Immobilienspezialisten wissen, dass es zum wirklich erfolgreichen Immobiliengeschäft mehr als nur ein Objekt und einen Preis braucht. „Uns geht es darum, in erster Linie unsere Kunden zufrieden zu stellen – ob wir nun Objekte für Sie suchen oder verkaufen bzw. vermieten sollen“, verrät Stefan Brandt.



Detaillierte Objektprofile

„Bevor wir auf die Suche nach Käufern oder hochwertigen Gewerbeimmobilien gehen, erstellen wir grundsätzlich ein detailliertes Suchprofil und garantieren eine seriöse Beratungsleistung. Dies beinhaltet den gewünschten Nutzen des zukünftigen Zuhauses, Größenvorstellungen und natürlich auch einen finanziellen Rahmen. So ähnlich funktioniert es bei der Aufnahme einer Immobilie, die wir ausgiebig besichtigen, um auch wirklich eine hochwertige Expertise erstellen zu können. In beiden Fällen werden besondere Wünsche bzw. Gegebenheiten analysiert, die eine kundenorientierte Arbeit garantieren. Wir versetzen uns eben in die Lage unserer Kunden“, so Stefan Brandt. „Unser oberstes Gebot dabei lautet stets: Diskretion, denn ein Immobiliengeschäft ist absolute Vertrauenssache.“

Veröffentlicht am: 29.03.2012