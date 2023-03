„Lesen in Gesichtern!“ sorgt für Begeisterung

Norderstedt (em/nl) Ein Gesicht sagt mehr als tausend Worte! Das Tagesseminar „Lesen in Gesichtern – das Gesicht ist die kleinste Bühne der Welt“ am 3. Dezember von Personal Schuh mit der Physiognomin Ilona Weirich löste bei den Teilnehmern Begeisterung aus. 28 Gäste nahmen an der Veranstaltung im Hotel Dreiklang in Kaltenkirchen teil und nahmen wertvolle Erfahrungen mit nach Hause.



Die Psycho-Physiognomik beschäftigt sich mit einem System, bei dem gelernt werden soll unbewusste Eindrücke des Gesichts bewusst zu ordnen und zu interpretieren. „Ich bin begeistert!“, „Das Seminar wirkt absolut bereichernd!“, „Danke für das spannende und aufschlussreiche Seminar!“ – diese Aussagen spiegeln die Stimmung am Abend einstimmig wieder. Einige Teilnehmer „scannten“ mit ihrem neuen Wissen gleich nach dem Seminar ihre Familie und Freunde.



Reinhard Schuh von Personal Schuh erklärt: „Auch für uns war diese Veranstaltung eine neue Erfahrung. Wir möchten uns hiermit auch noch einmal ganz herzlich bei den Mitarbeitern des Hotels bedanken. Die Organisation, die Räumlichkeiten und der gesamte Ablauf waren optimal abgestimmt. Wer mehr über die Physiognomik- Expertin Ilona Weirich erfahren möchte, sollte unter www.gesichtspunkte. net vorbeischauen. Und Sie sollten sich bereits das Frühjahr 2013 vormerken, denn wir werden ein Folgeseminar anbieten.“

Veröffentlicht am: 10.01.2013