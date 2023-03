Ein Ansprechpartner  viele Möglichkeiten

Bispingen (ab/lm) Mit Vielfalt weiterbilden und tagen! Die Experten für abwechslungsreiche Tagungen und Incentives – die BusinessPartner Bispingen – sorgten auf der B2B NORD mit ihrem Stand für viel Aufmerksamkeit und positive Resonanz auf ihre angebotenen Locations.



Als gelungener Eyecatcher hatte Ralf Schumacher Kart & Bowl Bispingen einen originalen Formel- 1-Wagen von Ralf Schumacher ausgestellt. Das sorgte für viele bewundernde Blicke und reichlich gute Fotomotive. Doch natürlich hatten die anderen fünf BusinessPartner auch viel zu bieten: In vielen qualitativ hochwertigen Gesprächen konnten die Besucher das vielseitige Angebot der unterschiedlichen Räumlichkeiten sowie die Incentivemöglichkeiten kennenlernen. „Wir konnten bis zum Mittag schon so viele Gespräche führen, wie auf anderen Messen den ganzen Tag“, erzählte Iris Busch vom Ralf Schumacher Kart & Bowl Bispingen. Janine Schwichtenberg vom SNOW DOME Bispingen war sehr begeistert von der gesamten B2B NORD: „Hier konnten wir nicht nur selber unser Angebot den Messebesuchern präsentieren, sondern auch selbst sehen, was andere Aussteller anbieten. Es war ein erfolgreiches Sehen und Gesehen werden.“



Foto: Für die Messebesucher war der Stand der Business-

Partner Bispingen ein beliebter Anlaufpunkt.

Veröffentlicht am: 06.05.2015