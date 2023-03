06.07.2015 | 19:15 Uhr | Office-Center Kiekut | Barkholt 63, 22927 Großhansdorf



Office-Center Kiekut (em) Verkauf im B2B - worauf kommt es an? Was muss ich über den Kunden wis-sen. Warum ist der B2B-Verkauf so viel komplexer?

Benötigt der B2B-Verkauf eine eigene Inszenierung! Wem wird auf der Vertriebsbühne was gezeigt? Wer ist mein begeistertes Publikum im B2B? Wa-rum muss ich beim B2B-Kunden mehr als einen Ansprechpartner kennen?

Eintritt 20,00 €



Jan H. Winter sagt über sich: Ich brenne für das Verkaufen. Der Zweck meiner Existenz ist es, dem Verkaufen zu der Anerkennung zu verhelfen, die ihm gebührt. Viele Menschen glauben immer noch, dass Verkaufen etwas „Schlechtes“ ist und setzen das Verkaufen mit Überreden gleich. Selbst Unternehmer denken das nur allzu oft. Verkauf hat niemals mit Überreden zu tun. Verkauf passiert immer von Mensch zu Mensch und von Herz zu Herz. Verkaufen findet immer und überall statt. Und genau darum tanze ich in meinem Leben mit meinen Kunden und vielen anderen Menschen Verkaufs Rock’n Roller.





Veröffentlicht am: 05.06.2015