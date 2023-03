Preiskalkulation: Kunde-Konkurrenz-Kosten

In diesem Workshop lernen Sie alte Denkmuster aufzubrechen, emotionale Stolpersteine zu überwinden und die Preisgestaltung souverän zu meistern. Sie kalkulieren Ihre Stunden- und Tagessätze, verstehen geldökonomische Grundprinzipien und wenden sie zu Ihrem Nutzen an.





- Sie haben Ihre Berufung gefunden – aber was können Sie für Ihre Leistungen vom Kunden verlangen?

- Sie haben viel zu tun und trotzdem fehlt das Geld in der Kasse?

- Sie kennen die Preise der Wettbewerber, doch was bedeutet das für Ihre Preisstrategie?



So machen Sie Ihre betriebswirtschaftlichen Zahlen zu Freunden, die Sie unterstützen.



Weitere Informationen (auch über finanzielle Zuschüsse)

T: 040 – 390 97 42





11.05.2016 | 18:00 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch

Ehrenbergstraße, 22767 Hamburg

Veröffentlicht am: 17.03.2016