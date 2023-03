Neuwahlen beim Mittelholsteiner Handwerk

Auf der Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein am 26.05.2016 im Hotel Altes Stahlwerk in Neumünster wurde der Vorstand der Kreishandwerkerschaft turnusgemäß neu gewählt. Die Mitglieder schenkten Kreishandwerksmeister Michael Kahl für weitere 5 Jahre ihr Vertrauen.



„Ich bin angetreten, um das mittelholsteiner Handwerk zusammenzuhalten. Zusammenhalt ist ein sehr wichtiger Aspekt in der heutigen Zeit“, so Kahl. Gerade deshalb wünscht sich Kahl für die Zukunft noch stärkere Mitarbeit seiner ehrenamtlichen Kollegen, um das organisierte Handwerk weiter nach vorne zu bringen. Mit ihm lenken Joachim Schlüter und Jörg Specht als stellvertretende Kreishandwerksmeister die Geschicke des mittelholsteiner Handwerks. Wiedergewählt wurden auch die Vorstandsmitglieder Hans-Jürgen Stiehm, Thomas Thies und Wulff Helmert und Jens Wagner. Neu hinzu gekommen als Ersatz für den ausscheidenden Jürgen Scheffler ist Kurt Domakowski.



Auch an Ehrungen für langjähriges ehrenamtliches Engagement fehlte es nicht. Kreishandwerksmeister Michael Kahl dankte Waldemar Müller für sein 29-jähriges ehrenamtliches Engagement. Müller ist 2011 mit der goldenen Ehrennadel der Kreishandwerkerschaft geehrt worden. Für ihren langjähriges ehrenamtlichen Einsatz für das organisierte Handwerk wurden Bernd Ickert und Jürgen Scheffler mit der silbernen Ehrennadel der Kreishandwerkerschaft geehrt. Volker Albers erhielt die bronzene Ehrennadel.



Im September 2016 soll Start sein. Mit Spannung wird das neue Internetportal der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein erwartet, das der besseren Vernetzung der Region zwischen organisiertem Handwerk, Wirtschaft, Politik und nicht vergessen dem Endverbraucher dienen soll. Das Portal bietet Innungsbetrieben der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein die tolle Chance sich attraktiv im Internet zu präsentieren. Das Preisleistungsverhältnis stimmt, so dass schon viele Innungsbetriebe dabei sind. Auch regionale Partner und Dienstleister konnten schon gewonnen werden.



Auf den Bildern sehen Sie jeweils von links nach rechts:

Bild 1(5747): Kreishandwerksmeister Michael Kahl u. Jürgen Scheffler

Bild 2 (5746): KHM Michael Kahl u. Bernd Ickert (Ehrenobermeister der Elektro-Innung NMS)

Bild 3 (5739): Waldemar Müller (Ehrenobermeister der Fleischer-Innung f. d. Kreis Segeberg u. KHM Michael Kahl

Bild 4: (5753): KHM Michael Kahl u. Volker Albers (stv. Obermeister der Sanitär-Heizung-Klima-Innung f. d. Kreis Segeberg)

Veröffentlicht am: 09.06.2016