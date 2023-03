300 Schülern das Unternehmen vorstellen

Norderstedt (kk/nn) Unternehmen die jetzt schnell sind, können noch an der diesjährigen Nachtschwärmer Jobtour teilnehmen. „Wir freuen uns auf kaufmännische Ausbildungen, auf Handwerksberufe oder duale Studiengänge“, sagt Keno Kramer, Sprecher der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt. Wer am 9. November seine Ausbildungsberufe vorstellen möchte, kann sich im August noch melden. Ausgewählte Schülerinnen und Schüler, die vorher ihre Interessen gemeldet haben, bekommen dann einen Einblick in den Ausbildungsberuf zweier Unternehmen.



Mit der Nachtschwärmer Jobtour 2017 am 9. November startet das Projekt bereits in die vierte Runde. Nach drei erfolgreichen Veranstaltungen hat sich das Konzept etabliert und die Organisatoren EGNO, BARMER, Sparkasse Holstein und der Verein Norderstedt Marketing bleiben bei dem erfolgreichen Ablauf. Die Zielgruppe sind die Abschlussklassen des kommenden Jahres. Bei den Teilnehmern kommt die Jobtour sehr gut an. 96 % der Teilnehmer im vergangenen Jahr hat die Jobtour gefallen, 68 % empfehlen sie weiter und 28 % hatten nach der Tour noch Kontakt zu den Unternehmen, die sich vorgestellt haben.



Bis zum 31.08. können sich Unternehmen noch bewerben, um ihre Ausbildung vorzustellen. Kontakt über EGNO, Svenja Heitmann unter 040 / 535 406 0 sowie heitmann@egno.de.



Weitere Informationen zum Veranstaltungsformat unter www.jobtour-norderstedt.de

Veröffentlicht am: 03.08.2017