„Wie rette ich meine Rente?“

Stockelsdorf (em/la) Rund um die Rente ging es auf dieser B2B NORD Messe häufig in den zahlreichen Gesprächen mit den Messebesuchern am Stand und vor allem in ihrem Vortrag, so berichtet Wiebke Schattschneider. „Vielfach trat die Frage auf, ist da überhaupt noch was zu retten?“



Diese Frage konnte die Fachfrau für Finanzen mit einem klaren „Ja“ beantworten. So hatte sie den informellen Rettungsschirm im Gepäck und aufgespannt.



„Wichtig ist erst einmal, sich einen Überblick über die eigene Situation zu verschaffen und zu wissen, wo man finanziell steht. Dazu gehört auf jeden Fall ein Blick in die bestehenden Finanzverträge. Dieser Check-up stellt sich meistens als Sechser im Lotto heraus“, betonte die Finanzexpertin in ihrem Vortrag im Fachforum Finanzen am 2. November in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen.



Physische Altersvorsorge

Neben den bewährten Anlagekonzepten in Sachwerten wie Infrastruktur, Immobilien und Unternehmen kam bei diesem Messevortrag noch eine, im wahrsten Sinne des Wortes, glänzende Geldanlage hinzu. Die Vermögenssicherung über physische Edelmetalle in Gold und Silber. „Das heißt, der Kunde kauft direkt die Edelmetalle“, erklärt Wiebke Schattschneider. „Wenn auch Sie wissen wollen, wie Sie Ihre Rente sichern können, stehe ich Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.“



Foto: Finanzexpertin Wiebke Schattschneider spannte auf der B2B NORD den informellen Rettungsschirm für die Rente.

Veröffentlicht am: 18.12.2017