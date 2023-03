Gut versorgt bis ans Lebensende

Die Menschen werden immer älter, 80-, 90- oder sogar 100-jährige im eigenen Umfeld sind schon längst keine Ausnahme mehr. „Das Risiko heute ist nicht mehr früh zu sterben, sondern lange zu leben“, so die gelernte Bankkauffrau und Dipl. Betriebswirtin. „Darum ist es wichtig, bei der Vermögensanlage ein Leben lang zu planen, damit nach dem Geld nicht noch Leben übrig ist.“Vor allem Menschen und Institutionen, die über höhere Vermögenswerte verfügen und es sich leisten könnten auf den Zins zu verzichten, setzen schon seit Jahrzehnten auf das Investieren. Die Frage, die sich dann stellt ist: „Wo bekomme ich bei begrenztem, überschaubarem Risiko einen guten Ertrag für mich?“ Wiebke Schattschneider erklärt: „Dafür eignen sich langfristig hervorragend Aktien, sprich Investitionen in Unternehmen, Investitionen in Immobilien als Kapitalanlage oder auch der Bereich Infrastruktur und als langfristiger Vermögensschutz der Bereich Edelmetalle.“Wer mehr erfahren möchte bekommt im Video anhand anschaulicher Beispiele erklärt, wie genau sich die Zinshöhe auf das benötigte Kapital für eine Altersvorsorge auswirkt und was bei der Planung zu beachten ist. Gerne steht Wiebke Schattschneider natürlich auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.