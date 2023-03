Freie Finanzberater setzen die Segel

„Als freie Beraterin bin ich nicht an Produkte oder Institute gebunden. Das heißt, ich bin in der Beratung frei, wodurch mir das komplette Finanzuniverum zum Wohle des Kunden zur Verfügung steht.Wichtig ist, das Produkt und die Lösungen zu verstehen. Vertrauen und Transparenz müssen da sein. Ich vergleiche das immer mit einem Arzt-Patienten-Verhältnis. Nur im Zusammenspiel von Transparenz, Vertrauen und Offenheit kann ich das optimale Ergebnis für den Kunden erzielen.“Ihre Arbeit erklärt Wiebke Schattschneider so: „Der Kunde ist für mich der Kapitän auf seinem Finanzschiff. Nun gibt es immer auch gewisse Fahrwasser, in denen es gut ist, einen erfahrenen Lotsen an Bord zu haben. Und da komme ich ins Spiel. Ich führe das Schiff als Lotse gemeinsam mit dem Kunden ins sichere Fahrwasser. Ich biete 30 Jahre Berufserfahrung, kenne auch die schwierige See und kann alles darstellen, was der Kunde braucht um finanziell gut voranzukommen.“Im nächsten Video erklärt die Finanzexpertin, wie sich aus Verfügbarkeit, Sicherheit und Rendite die individuell auf den Kunden zugeschnittene optimale Mischung ausloten lässt.