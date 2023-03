Niedrige Zinsen  Fluch oder Segen?

Stockelsdorf (lm/jl) Wie kommt es zu dem niedrigen Zinsniveau? Welche Auswirkungen haben die Zinsen für mich? Wiebke Schattschneider von der FiNUM.Private Finance AG erklärt im Interview, warum niedrige Zinsen des einen Fluch jedoch des anderen Segen sind.



„Für drei Gruppen ist das heutige niedrige Zinsniveau ein wahrer Segen“, so Wiebke Schattschneider. „Erstens für diejenigen, die in den nächsten fünf Jahren ein Haus kaufen, bauen oder modernisieren möchten, deren Finanzierungssumme also relativ konkret ist. Zweitens für alle, die eine private Immobilienfinanzierung abgeschlossen haben, deren Zinsbindung in den nächsten fünf Jahren ausläuft und drittens für all die Personen mit einer Immobilienfinanzierung, die ursprünglich eine Zinsbindung für mehr als zehn Jahre abgeschlossen haben. Die haben nämlich die Chance, nach zehn Jahren innerhalb von einem halben Jahr den Vertrag zu kündigen. Und wenn es bis zu diesem Datum nur noch fünf Jahre sind, kann mit dem aktuellen Zinsniveau jetzt schon eine Anschlussfinanzierung abgeschlossen werden. Im Gegenzug sind die aktuell niedrigen Zinsen für alle, die sparen oder Geld anlegen wollen, ein Fluch.“



Darum rät die Finanzexpertin allen Geldanlegern: „Haben Sie keine Angst vor Zinsen und einem höheren Ertrag! Gehen Sie weg vom Sparen und hin zum Investieren. So haben es auch die reichen ,hanseatischen Pfeffersäcke‘ gemacht.“



Wer an ausführlichen Informationen interessiert ist, sollte den Vortrag von Wiebke Schattschneider auf der B2B NORD am 23. Oktober in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen besuchen. „Oder Sie sprechen mich einfach an meinem Messestand an. Gerne beantworte ich Ihnen Ihre Fragen“, lädt Wiebke Schattschneider ein.

Veröffentlicht am: 08.04.2019