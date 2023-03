Norderstedt (sw/jl) Wer auf der Suche nach Käufern für sein Haus oder Grundstück ist, kennt das Problem: Wie finde ich den passenden Käufer? Wie viel ist meine Immobilie überhaupt wert, wo lauern Risiken und Gefahren beim Immobilenverkauf und wer hilft mir dabei? Als Immobilienmakler in der Region von Neumünster bis Norderstedt und Hamburg stehen die Profis von Krone Immobilien mit ihrer langjährigen Marktkenntnis gerne mit Rat und Tat zur Seite. Geschäftsführer Rüdiger Wulf stellt sein Unternehmen in folgendem Interview vor.



Wo findet man Krone Immobilien und welche Tätigkeiten umfasst Ihr Leistungsspektrum?

„Mit unserem Sitz in Kaltenkirchen und den Bürostandorten Norderstedt und Hamburg sind wir bereits seit 10 Jahren als Immobilienmakler tätig. Seit knapp 1,5 Jahren sind wir auch als Sachverständigengemeinschaft Wulf & Kollegen unterwegs. Somit gehören zu unseren Kompetenzen nicht nur der Verkauf und die Vermietung von Wohnund Gewerbeimmobilien sowie Grundstücken, sondern auch das Erstellen von Gutachten für Gerichte, für Scheidungs- und Krone Immobilien Immobilienmakler aus Norderstedt: „Bei uns ist das Besondere Standard“ Erbschaftsauseinandersetzungen, für Firmenübergänge sowie Ankaufgutachten für Käufer. Wir bringen also eine geballte Immobilienexpertise in einer Firma mit und genau das ist einer der gravierenden Vorteile für Kunden bei Krone Immobilien! Die oft angepriesenen ,kostenfreien‘ Leistungen gehören zum Standard und sind keine Besonderheit.“



Betreut Krone Immobilien nur Privatkunden oder auch Gewerbekunden?

„Ob Privatkunden, Gewerbekunden, Einoder Mehrfamilienhäuser, Kapitalanlagen oder Gewerbeobjekte – unser Bestreben ist stets, bei jeder Vermietung, Verkauf oder Verpachtung einer Immobilie das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.“



Warum sollte man sich genau für Sie als Immobilienmakler entscheiden?

„Für Krone Immobilien sollte man sich entscheiden, da die Qualität bereits bei uns als Personen anfängt, denn das wirkt sich nachher auf die Arbeit mit der Immobilie des Kunden aus. Unser Team setzt sich aus Diplomkaufleuten, zertifizierten geprüften Immobilienmaklern und zertifizierten Diplom-Sachverständigern zusammen. Dabei legen wir auch Wert auf ständige Weiterbildung, gerade auch hinsichtlich bau- und mietrechtlicher sowie bewertungsrelevanter Neuerungen. Die Gutachter-Tätigkeit ist etwas ganz besonderes: Das Know-how aus diesem Bereich können wir wunderbar bei der Bewertung von Immobilien im Verkauf hinzuziehen. Der Verkäufer soll auf der sicheren Seite sein und sich gut beraten fühlen.



Natürlich muss auch ein gewisses Vertrauen zwischen uns und dem Verkäufer bestehen. Wir erklären dem Verkäufer den Markt, die Preisgestaltung, die Rahmenbedingungen, die Schwierigkeiten aber auch die Lösungen. Dazu gehört auch, dass wir keine Mondpreise versprechen, nur um einen Auftrag zu bekommen. Und wir legen großen Wert darauf, dass wir umfangreiche Informationen zum Objekt erhalten, um Interessenten auch deren Fragen konkret beantworten zu können.“



Veröffentlicht am: 10.10.2018