19 Schritte zum nachhaltigen Personalerfolg

Norderstedt (em/md) Dieser Schuh passt! Reinhard Schuh findet für jedes Unternehmen das passende Personal, während die Unternehmer/innen sich ganz ihrem Tagesgeschäft widmen können. „Und das in nur 19 Schritten“, betont der Personalvermittler aus Leidenschaft. „Doch lesen Sie selber.“



1. Sie brauchen neue Mitarbeiter (m/w)

2. und rufen Reinhard Schuh an.

3. In einem kostenfreien Erstgespräch, bei Ihnen im Unternehmen, wird die aktuelle Stellenbeschreibung erarbeitet.

4. Die Eckdaten, wie Gehalt, Arbeitszeiten, persönliche Vorstellungen usw. werden besprochen und erfasst. Reinhard Schuh unterstützt Sie dabei mit seinem großen Erfahrungswissen.

5. Sie entscheiden sich und erteilen den Auftrag an Personal Schuh.

6. Die Anzeigen werden schwerpunktmäßig über das Internet veröffentlicht. Neben der Seite www.Personal-Schuh.de sind dies bis zu 40 weitere Jobseiten.

7. Reinhard Schuh erarbeitet jetzt ausführlich eine seiner sehr individuellen Stellenanzeigen. Hier werden Ihr Unternehmen, der Arbeitsplatz sowie Sie als Unternehmer/ in mit Ihren Mitarbeitern sichtbar und einschätzbar. Dieses erhöht die Attraktivität für passende Bewerber/innen, obwohl zu diesem Zeitpunkt der Arbeitgebername noch nicht genannt wird! Sie bleiben geschützt.

8. Das Team von Personal Schuh gleicht jetzt alle eingehenden Bewerbungen sorgfältig mit Ihren Stellenanforderungen ab.

9. Die drei bis fünf interessantesten Bewerber/innen ruft Reinhard Schuh selbst an. Hier ist sein feines Gehör für Zwischentöne, verbunden mit viel Erfahrung und Menschenkenntnis, die Basis für die weiterführende Einschätzung.

10. Die besten Bewerber werden dann zu einem ausführlichen persönlichen Gespräch eingeladen. (Dieses dauert je 1 bis 1,5 Stunden!)

11. Passende Bewerber/innen vervollständigen ihre Bewerbungsunterlagen jetzt soweit, dass vorab möglichst keine Arbeitgeber- Fragen offenbleiben. Dieses erspart Ihnen viel Zeit im Erstgespräch.

12. Zusätzlich erstellt jede/r Bewerber/ innen ein eigenes ERFAHRUNGS-PROFIL. Dieses enthält alle fachlichen Qualifikationen, ergänzt persönliche Erfahrungen und wird von Interessen und Hobbys abgerundet.

13. Diese vervollständigten Bewerbungsunterlagen gehen jetzt an Sie, den vermutlich zukünftigen Arbeitgeber. Sie sichten entspannt die ausgewählten Unterlagen und laden die Bewerber/ innen Ihres Interesses ein.

14. Erst durch diese Einladung werden Sie als Firma gegenüber den Bewerbern/innen sichtbar (Risiken des Allgemeines Gleichbehandlungsgesetzes).

15. Sie und die Interessenten/ -innen treffen sich und lernen sich kennen.

16. Vielleicht vereinbaren Sie ein bis zwei Tage Probearbeit.

17. Beide Seiten entscheiden sich.

18. Der Arbeitsvertrag wird zwischen Ihnen und Ihrer neuen Kraft geschlossen.

19. Wieder wurde ein Auftrag erfolgreich von Reinhard Schuh erfüllt!



Was hat die Gesellschaft von jeder erfolgreichen Vermittlung? Von jeder Vermittlung überweist Personal Schuh eine Spende an die Sozialkasse der Johannes-Kirchengemeinde Friedrichsgabe. „Diese ermöglicht Bedürftigen unbürokratisch zum Beispiel den Kauf von Essen oder Fahrkarten“, erklärt Reinhard Schuh: „Auch Ihr Auftrag hilft zu helfen!“ Interessierte Unternehmer erreichen Reinhard Schuh telefonisch unter 040 / 30 85 89 55.

Veröffentlicht am: 20.11.2012