22 Mio. Euro in Neubau investiert

Pinneberg (em) Es ist soweit: Über dem Neubau der Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG in der Bismarckstraße in Pinneberg weht der Richtkranz im Herbstwind.



Mehr als 70 Gäste des Pinneberger Bankhauses aus Politik, Wirtschaft und den beteiligten Baufirmen waren dabei, als am 26. November der Richtspruch vorgetragen wurde. Die Baufirmen sind mit den Arbeiten zur Erstellung des neuen Gebäudes absolut im Plan.



Aufwertung des Pinneberger Stadtzentrums

So bedankte sich Dr. Horst Alsmöller, der gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Uwe Augustin und Stefan Witt die Gäste des Richtfestes begrüßte, bei allen Beteiligten und insbesondere bei der Bürgermeisterin Urte Steinberg für die große Unterstützung, die das Bauprojekt gefunden hat. Er unterstrich noch einmal, dass die Erstellung des Gebäudes nicht nur ein Signal zur Aufwertung des Pinneberger Zentrums aussenden, sondern auch darüber hinaus für die Pinneberger und die Besucher der Stadt eine Aufwertung des Standortes der Kreisstadt sein soll.



Eröffnung im Frühsommer 2016

Für den Frühsommer 2016 ist die Eröffnung der ersten Mietflächen im Erdgeschoss des Neubaus vorgesehen. Die Mietflächen sind zum großen Teil vergeben und die Mieter bringen neue Attraktivität für die Einkaufssituation in Pinneberg. Aber auch die Flächen rund um das Gebäude werden aufgewertet. So sollen Sitzpodeste zwischen den Geschäftshäusern zum Verweilen unter den Bäumen einladen und für Fußgänger ist genügend Platz beziehungsweise Bewegungsfreiheit vorgesehen. Mit dem zur Zeit im Bau befindlichen Parkhaus neben dem Büro- und Geschäftshaus wird die Anzahl der zur Verfügung gestellten Parkplätze von 100 auf rund 200 verdoppelt Bei der Volksbank geht man davon aus, dass auch das Parkhaus zur Jahresmitte fertig sein wird.



Foto: Bereits im Frühjahr 2016 erstrahlt die Pinneberger Innenstadt in neuem Glanz und steigert so gleichzeitig die Attraktivität für die Einkaufssituation in Pinneberg.

Veröffentlicht am: 11.01.2016