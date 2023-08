Veröffentlicht am 16.08.2023

Kreis Segeberg (em) Mit drei Hammerschlägen und den drei Appellen „Ehrbarkeit, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit“ eröffenete Obermeister Herr Dipl.-Ing. Jörg Specht die festliche Freisprechungsfeier des Bau- und Ausbaugewerbes im Kreis Segeberg.

Seit dem 28. Juli 2023 dürfen sich 31 Lehrlinge nicht mehr zu insgesamt mehr als 350.000 Lehrlingen bundesweit hinzuzählen, denn sie haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Sie wurden im Rahmen der Freisprechungsfeier der Baugewerbe-Innung für den Kreis Segeberg in der Abbundhalle der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte Bau in Bad Segeberg von ihrer Ausbildung freigesprochen.

Unter Argusaugen von mehr als 160 Gästen hob der Obermeister Herr Dipl.-Ing. Jörg Specht besonders die freie Platzwahl im Handwerk und die sich daraus ergebenen Möglichkeiten für die Junggesellen hervor. „Die Auswahl an geeigneten Plätzen war bisher noch nie so groß“, so Specht. Auch sprach Herr Specht die zahlreichen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Handwerk an und bat die Junggesellen, in ihrem Wissensstand nicht zu stagnieren, sondern interessiert zu bleiben.

Platz 1 in der Gesamtwertung bei den Zimmerern erreichte Herr Lukas Preiskorn von der Zimmerei Christian Witt GmbH. Bei den Maurern erreichte John David Heinrich von der Lindemann Bau GmbH den 1. Platz in der Gesamtwertung. Auch wurden insgesamt sechs Vorzieher freigesprochen.