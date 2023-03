40 Jahre Erfahrung in der Elektro-Branche

Norderstedt (lm/kv) Was wäre ein Unternehmen heutzutage ohne sicher funktionierende Elektroinstallationen? – Nicht vorstellbar. Die Fachkräfte von elektroMünster versorgen jedes Gebäude, ob Neu- oder Altbau, mit Strom und elektrischen Geräten.



Dazu zählen Verteilerkästen ebenso wie Stromleitungen, Steckdosen und Lichtschalter. Entsprechende Sicherheitsmaßnahmen sind für die Profis von elektroMünster selbstverständlich. Elektroinstallationen werden mit Überstromschutzeinrichtungen, Fehlerstromsowie durch Leitungsschutzschalter abgesichert. „Fachgerechte Elektroinstallationen garantieren Sicherheit und Funktionstüchtigkeit – in der heutigen Zeit ein Muss“, erklärt Andreas Münster. „Jede Schutzeinrichtung wird zudem nach der Montage auf einwandfreie Funktion geprüft. Damit die elektrischen Geräte und Installationen auch in Zukunft ohne Probleme funktionieren, sollten Sie regelmäßig eine Elektro-Sicherheitsprüfung durchführen lassen“, rät Andreas Münster und verspricht: „Diesen E-Check übernehmen wir ebenfalls gerne für Sie!“



Foto: Von der Beratung über die Installation bis hin zur Wartung versorgt das Team von elektroMünster Haus und Hof mit Strom.

Veröffentlicht am: 20.08.2015