Veröffentlicht am 12.08.2026

Norderstedt. Am Donnerstag, den 20. August 2026, laden die Wirtschaftsjunioren Segeberg zu einem Afterwork-Abend bei SAM Medien ein. Veranstaltungsort ist der Hummelsbütteler Steindamm 132, Beginn ist um 18:00 Uhr.

Den Auftakt des Abends bildet ein Impulsvortrag von SAM Medien zum Thema Markenbildung. Anhand praxisnaher Beispiele wird gezeigt, was eine starke Marke ausmacht, warum sie weit mehr als ein Logo ist und wie Unternehmen sich langfristig erfolgreich positionieren können.

Im Anschluss widmet sich Notar Thomas Seidel dem Thema geistiges Eigentum. Er gibt Einblicke, wie Marken, Ideen und kreative Leistungen rechtlich abgesichert werden können.

Nach den Vorträgen klingt der Abend bei Gegrilltem, kühlen Getränken und angeregten Gesprächen in entspannter Atmosphäre aus.

Interessierte können sich über die Website der Wirtschaftsjunioren Segeberg zur Veranstaltung anmelden. Anmeldung