Veröffentlicht am 07.08.2026

Norderstedt. Am Dienstag, den 22. September 2026, findet im Airport Plaza Hotel, Südportal 2, in Norderstedt eine Fachveranstaltung zum Thema „Cyberkriminalität – Risiken und Schutzmaßnahmen für Unternehmen" statt. Veranstaltet wird der Abend vom Bund der Selbständigen Nord e. V.

Ab 17:30 Uhr sind die Gäste zu einem Come Together eingeladen. Um 18:00 Uhr eröffnet der Bund der Selbständigen Nord e. V. offiziell den Abend. Im Anschluss gibt Herr Wegener von der IHK in einem rund 15-minütigen Impulsvortrag eine Einführung in das Thema, bevor Professor Dr. Sebastian Bernd in seinem Fachvortrag vertiefende Einblicke in aktuelle Bedrohungslagen und wirksame Schutzmaßnahmen für Unternehmen gibt.

Im Anschluss an die Vorträge lädt die Veranstaltung zu einem offenen Austausch ein: Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Gelegenheit, Fragen zu stellen, Erfahrungen auszutauschen und sich zu vernetzen.

Angesichts der wachsenden Bedeutung von Cybersicherheit für Unternehmen aller Branchen soll die Veranstaltung dazu beitragen, für die Risiken zu sensibilisieren und konkrete Handlungsansätze aufzuzeigen.

Anmeldungen: info@bds-nord.de