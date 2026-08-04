Veröffentlicht am 04.08.2026

Norderstedt. Am 28. Oktober können Unternehmer mit dem Bund der Selbständigen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Herold-Centers in Norderstedt werfen. Der Centermanager persönlich führt durch das Center und gibt spannende Einblicke in das Management, die Organisation und die täglichen Herausforderungen eines modernen Einkaufszentrums.

Im Anschluss bietet sich ausreichend Gelegenheit zum Netzwerken und zum Austausch mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region.

Ein informativer Nachmittag mit interessanten Gesprächen und wertvollen Kontakten. Anmeldungen an: Info@bds-nord.de