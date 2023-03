Anfechtungsrisiken beim Forderungsinkasso vermeiden

Hamburg (em/ab) Themen rund um das Insolvenzrecht sind die Arbeitsschwerpunkte von Dr. Thore Jensen. Der in Hamburg ansässige Anwalt vertritt insbesondere Gläubiger, Geschäftsführer und Gesellschafter gegenüber Insolvenzverwaltern.



Ein besonderer Tätigkeitsschwerpunkt ist die Abwehr von Insolvenzanfechtungsansprüchen. Er berät darüber hinaus aber auch in allen Fragen rund um das Gesellschafts-, Handels- und Kreditsicherungsrecht sowie im Wirtschafts- und Insolvenzstrafrecht. „Das Insolvenzanfechtungsrecht ist scheinbar nur eine Spezialmaterie, mit der sich nur wenige beschäftigen müssen“, warnt der Anwalt. „Tatsächlich sind von Anfechtungsklagen wegen angeblicher Gläubigerbenachteiligung sehr häufig auch vollkommen redliche Lieferanten betroffen. Wenn ihr Kunde insolvent wird, kann dessen Insolvenzverwalter dank einer sehr anfechtungfreundlichen Rechtsprechung oftmals sogar verlangen, dass sie Rechnungsbeträge zurückzahlen, die sie schon vor Jahren erhalten haben. Richtig beraten, können Anfechtungsrisiken schon beim Forderungsinkasso zumindest drastisch reduziert werden“, so Anwalt Dr. Jensen, der seit 2011 in Hamburg arbeitet. Zuvor war er mehrere Jahre in einer Wirtschaftskanzlei in Stuttgart aktiv. Schon seit seiner Doktorarbeit befasst er sich auch wissenschaftlich mit dem Insolvenzanfechtungsrecht.



Foto: Rechtsanwalt Dr. Thore Jensen vertritt seine Mandanten rund um das Insolvenzrecht.

Veröffentlicht am: 23.07.2013