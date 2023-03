Aus dem Entlein wurde ein Schwan!

Norderstedt (mp) Nach sechs Jahren hat Personalbeschaffung Schuh den Sprung vom „Entlein“ zum „Schwan“ vollbracht.



„Eine Veränderung war nötig – sichtbar und inhaltlich“, erklärt Reinhard Schuh. „Aber ganz von vorne: Alles begann am 1. Oktober 2005, die „Personalbeschaffung Schuh“ wurde aus der Taufe gehoben, begleitet von den „besten Wünschen“ meiner Freunde: „Du bist verrückt, von Deiner Sorte gibt es schon zu viele!“ Aber Sturheit war schon immer eine meiner „sympathischen Eigenschaften“, verbunden mit dem Willen, die heutige Bewerbungskultur zu verändern.“



„Fachlich stellen wir ein, menschlich werfen wir raus ...“

In den Jahren als Mitarbeiter ist Reinhard Schuh klar geworden, dass er es besser und vor allem ganz anders machen möchte.

Denn der Frust auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer Seite war und ist immer der gleiche: die Chemie stimmt nicht! Ein Arbeitgeber hatte Reinhard Schuh einmal gesagt: „Fachlich stellen wir ein – menschlich werfen wir raus.“

„Also sind wir 2005 gestartet, mit geringem finanziellen Aufwand und einer einfachen Webseite, mit einem „selbstgestrickten“ Logo. Bis zu dem Tag, als Sven Boysen vom Regenta-Verlag in Bad Bramstedt in mein Leben trat mit der charmanten Aussage: Das was Du machst ist gut, aber Deine Webseite sieht aus wie ein Discounter“, so Schuh weiter.



Das Ergebnis kann sich sehen lassen

„Sven Boysen und sein kreatives Team haben dann unsere neue Webseite geschaffen. Mindestens einmal in der Woche höre ich positive Aussagen über das Ergebnis – den neuen Auftritt und den Inhalt unserer Webseite. Vor einigen Wochen die erneute Aussage: „Du wirst inhaltlich immer hochwertiger, es wird endlich Zeit für ein neues, zeitgemäßes Logo.“ Und wieder hat diese „tolle Truppe“ vom Regenta-Verlag sich Gedanken gemacht – und was ist dabei rausgekommen? Wir haben etwas verloren“, erklärt Schuh.



„Die „Beschaffung“ ist auf der Strecke geblieben – sie ist namentlich weg! Aus Personalbeschaffung Schuh wurde „Personal-SchuH“. Nun fragen viele, warum das „H“ beim „SchuH“ groß geschrieben ist – ganz einfach: die meisten, die ich fragte, fanden das doof – und genau deshalb haben wir es genommen!“



Outplacement, Training, Coaching und Co

„Noch ein Wort zu unserer Entwicklung. Ich habe mit einem Kollegen – im hochwertigen Bereich – eine enge Zusammenarbeit in der Besetzung freier Stellen vereinbart und wir werden in Zukunft auch werbemäßig immer wieder gemeinsam auftreten“, berichtet Reinhard Schuh.

„Der nächste in Vorbereitung befindliche Schritt ist eine Kooperation mit einer fachlich und menschlich „super“ Kollegin, die außer Vermittlung auch Outplacement, Training und Coaching anbietet. Wir werden unsere Leistungen und Stärken „zusammenwerfen“ und damit ein breites Angebot für unsere Auftraggeber, aber auch für Bewerber bereit halten. Das alles mit dem Ziel, wieder mehr Menschlichkeit ins Bewerbungsverfahren zu holen.“



Reinhard Schuh: „Wie heißt es doch so schön: „Alles braucht seine Zeit und wenn diese „reif“ ist – geschehen Veränderungen“. Ich bedanke mich bei allen, die zu diesem Werdegang beigetragen haben. Und freue mich auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit und auf die dahinterstehenden, wundervollen Menschen.“

Veröffentlicht am: 21.12.2011