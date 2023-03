Ausbildung ist Zukunftssicherung

Norderstedt (md/ng) Es ist wichtig motivierte, zuverlässige und engagierte Auszubildende für das eigene Unternehmen zu finden. „Sie sollten aber auch menschlich den Anforderungen der Lehrstelle entsprechen“, betont Reinhard Schuh, der sich zum Ziel gesetzt hat, die heutige Bewerbungskultur zu verändern.



So suchen Reinhard Schuh und sein Team nicht nur neue Mitarbeiter, sondern auch die Auszubildenden von morgen mit viel Menschlichkeit für Unternehmen. „Wir suchen für alle Bereiche: kaufmännisch, gewerblich und für die Gastronomie. Den Menschen stellen wir dabei immer in den Vordergrund“, so der Personalvermittler weiter. „Wir achten darauf, Ihnen nur Bewerber zu präsentieren, bei denen die ,Chemie´stimmt.“ Um einen Eindruck von dem Unternehmen zu bekommen, schaut sich Reinhard Schuh dieses an und spricht mit dem Chef und den Mitarbeitern: „Dann erstellen wir ein individuelles Profil und machen uns für Sie auf die Suche.“ Nur durch diese persönlichen Informationen kann das Team die Verhaltensweise des Chefs und das Naturell des Bewerbers erkennen und damit den Wohlfühlfaktor für beide Seiten garantieren! „Unsere derzeitige Bewerbungskultur erzeugt jeden Tag unglückliche Menschen und richtet einen hohen betriebswirtschaftlichen Schaden an“, erklärt Reinhard Schuh.



„So habe ich beispielsweise eine junge Dame kennengelernt, die nach sechs Wochen ihre Friseur-Ausbildung abgebrochen hat, da sie Angst vor Menschen hat. Jedes Mal, wenn ein Kunde den Laden betreten hat, versteckte sich die junge Auszubildende in den hinteren Räumen. Dort passte der Job nicht zum Naturell des Bewerbers. Unglückliche Bewerber, die im falschen Unternehmen oder beim falschen Chef gelandet sind und total unzufriedene Arbeitgeber, die sagen: ,Es gibt keine geeigneten Mitarbeiter mehr´ gibt es genug. Wir möchten wieder den Menschen in den Vordergrund der Bewerbungskultur holen.“ Daher erhalten die Unternehmen vom Personal Schuh-Team aussagefähige Unterlagen. Diese beinhalten nicht nur den Lebenslauf und ein schulisches Aus- und Fortbildungsprofil, sondern zudem umfassende Informationen über die Persönlichkeit des Bewerbers. Weitere Informationen sowie aktuelle Stellenbeschreibungen finden Unternehmer unter www.personal-schuh.de.

Veröffentlicht am: 17.09.2012