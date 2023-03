Basis für Verbesserungen

Norderstedt (lm/ab) 30 Prozent der Elektronikschäden gehen laut einem der größten Sachversicherer in Deutschland auf Überspannung zurück. Für Unternehmen bedeutet der Ausfall von Computern, Kopierern oder anderen elektronischen Helfern eine immense Störung des betrieblichen Ablaufes – mit aller Wahrscheinlichkeit fallen zudem zusätzliche Kosten an.



Versicherungen verlangen im Falle eines Schadens zum Beispiel einen Nachweis über den einwandfreien Zustand der Elektroanlage vor dem Eintritt des Schadenfalles. Andreas Münster, Inhaber von elektroMünster, dazu: „Für Gewerbebetriebe gibt es vom Gesetzgeber strenge Richtlinien, nach denen die Prüfung der elektronischen Anlagen nach DIN VDE-Norm regelmäßig von einem Fachbetrieb durchgeführt werden muss. Es besteht eine Nachweispflicht gegenüber den Gewerbeaufsichtsämtern, den Berufsgenossenschaften und den Versicherungen.“ Zudem lassen sich durch den E-Check zahlreiche Verbesserungen realisieren. „Durch den intelligenten Einsatz von neuen elektrischen Anlagen und Geräten sowie deren komplexen Zusammenspiel lässt sich Energie sparen, die Sicherheit und den Komfort erhöhen“, so Andreas Münster. Die geschulten Fachleute von elektroMünster überprüfen mit dem E-Check den ordnungsgemäßen und normgerechten Zustand der Elektrogeräte und bieten individuelle Lösungen.



Foto: Der E-Check ist die „Hauptuntersuchung“ für elektrische Anlagen.

Veröffentlicht am: 18.09.2014