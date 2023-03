Beratertag zu Investitions- und Fördermitteln

Donnerstag | 19.02.2015 | Gründerzentrum LOG-IN | Neumünster



Beratertag für Unternehmen und Existenzgründungsinteressierte zu Investitions- und Fördermitteln



Die Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH lädt zusammen mit der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IBank) Unternehmen zur individuellen Fördermittel-Beratung ein.



Das Angebot richtet sich sowohl an bestehende Unternehmen, als auch an die, die vor einer Gründung stehen.



In Einzelgesprächen werden die entsprechenden Fördermöglichkeiten erläutert und bei Bedarf Anregungen zu Gründungen bzw. Gründungskonzepten gegeben.



Das Beratungsangebot umfasst:



• Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten

• (z.B. zinsverbilligte Darlehen, Beteiligungskapital, MBG, Bürgschaftsbank)

• Förderungen von Investitionen durch Zuschüsse

• Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen in Schwierigkeiten

• Tipps bei der Erstellung eines Businessplans

• Technologieförderung

• Messeförderung

• Vorbereitung auf Bankengespräche

• Existenzgründungshilfen für Arbeitslose

• Mikrokredit, Startgeld, Wachstumsdarlehen u. a.



Diese Beratung ist unentgeltlich und wettbewerbsneutral in allen Förderfragen.



Die Investitionsbank vergibt Fördermittel für die gewerbliche Wirtschaft, Umwelt- und Energieprojekte, den Wohnungsbau, Kommunen, den Städtebau und den Agrarbereich.



Die Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH ist grundsätzlich Ansprechpartner für alle Unternehmen in Neumünster und dem Neumünsteraner Umland.

Von der Gründungsunterstützung über die Begleitung von bestehenden Unternehmen bis hin zur Ansiedlungsberatung!



Die einstündigen Beratungen sind vertraulich und finden nach vorheriger Terminabsprache im LOG-IN Gründerzentrum, Memellandstraße 2 in 24537 Neumünster statt.



Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an:

Marc Lindemann: 04321 / 6900-108 oder E-Mail: mli@wa-nms.de

www.wa-nms.de

Veröffentlicht am: 11.02.2015