Bessere Arbeitsergebnisse erzielen

Norderstedt (lr/ls) Das Zauberwort lautet: Ergonomie. Andreas Preugschat und sein Team von BüroProfi Nord wissen mit welchem Mobiliar die Gesundheit der Mitarbeiter gesichert und zusätzlich die Arbeitsleistung gesteigert wird.



„Jeder Mensch, der einer sitzenden Tätigkeit nachgeht, kennt das: Man setzt sich zum Arbeitsbeginn auf seinen Stuhl und zwar noch recht gerade und motiviert. Nach einer Weile wird die Haltung zunehmend gebeugter und schon bald ,hängt man nur noch’ rum. Diese Haltung ist weder gesund für den Rücken noch fordert sie die Motivation. Diesen Problemen ist mit einer vernünftigen Bestuhlung einfach und langfristig Abhilfe zu leisten“, erklärt Andreas Preugschat.



Die Gesundheit im Blick

Laut Arbeitsmedizinern sollte der Bildschirm nur so hoch sein, dass man bei gerader Kopfhaltung darüber hinweg sehen kann. Denn mit geneigtem Kopf kann man stundenlang lesen oder arbeiten, wird der Nacken aber über längere Zeit in eine gerade Haltung gezwungen, so verspannen die Nackenmuskeln und die durch die verkehrte Haltung weiter geöffneten Augen trocknen schneller aus und das führt zu Rötungen und Augenbrennen. „Darüber hinaus sollte die Tastatur nicht zu hoch liegen“, weiß Andreas Preugschat vom BüroProfi Nord. „Abhilfe kann da eine mit Gel oder Schaumstoff gefüllte Handgelenkstütze schaffen.“



Oft unterschätzt: Richtiges Licht und gutes Klima

„Gerne helfen wir beim Einrichten und Einstellen neuer beziehungsweise bestehender Büroarbeitsplätze“, bietet Andreas Preugschat an. „Bei einem ergonomischen Bildschirm- und Büroarbeitsplatz spielen eine ganze Reihe von Faktoren eine wichtige Rolle, darunter auch die individuelle Einstellung vom Arbeitstisch, Stuhl und die richtige Sitzhaltung. Auch die Arbeitsumgebung, das Licht und das Klima sollte man beachten, damit die Mitarbeiter gesund bleiben und volle Leistung bringen können“, weiß der Experte. „Regelmäßiges Lüften sorgt zum Beispiel für bessere Luft im Büro.“



Beratung vor Ort

Gerne kommen Andreas Preugschat und sein Team in die einzelnen Unternehmen und erklären den Mitarbeitern vor Ort worauf es ankommt und führen gleichzeitig eine Lichtmessung durch, um festzustellen, ob die Ausleuchtung den gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen entspricht. „Oftmals reichen neue Tische, Stühle und Lichtquellen aus, damit die Mitarbeiter wieder 100 Prozent geben können und nicht nur auf Sparflamme laufen.“



Foto: Ergonomie am Arbeitsplatz ist ein wichtiges Thema. Nicht nur die

Arbeitsleistung wird gesteigert, sondern es werden auch unnötige Schmerzen und Verspannungen vermieden.

Veröffentlicht am: 24.07.2013