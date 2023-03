Der erste Eindruck zählt

Norderstedt (sh/sw) Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Eingangsbereiche sollen einladend und repräsentativ sein, sie müssen Wirkung zeigen. Dort spiegeln sich Charakter und Philosophie des Unternehmens wieder. Das ist besonders wichtig, wenn es um Kunden und Geschäftpartner geht. Aber auch die eigenen Mitarbeiter können hier immer wieder positiv eingestimmt werden.



„Das Thekensystem ,WELCOME’ von fm Büromöbel zum Beispiel verfügt über eine abnehmbare Seitenblende und ist so sehr flexibel einsetzbar. Der Tresen lässt sich ohne Probleme einfach erweitern oder umbauen. Besonders wirkungsvoll sind die Aufsatzelemente mit Milchglasplatte und Edelstahloptik“, erklärt Inhaber Andreas Preugschat.



Image ist alles, auch in der Unternehmerwelt. Mit einer modernen und hochwertigen Empfangstheke hinterlässt man nicht nur einen positiven ersten Eindruck, sie trägt auch einen wichtigen Anteil zum Image bei. Die Aufmerksamkeit der Zielgruppe ist dann bereits im Empfangsbereich gesichert. Niklas Preugschat ergänzt: „Eine gute Empfangstheke sollte ausreichend Freiraum zum Arbeiten und dem Empfang der Gäste, Patienten, Kunden oder Geschäftspartner haben. Wir bieten hier zusätzlich noch höchste Qualität verbunden mit bester Performance und Designelementen.“



„Der Empfang ist das Erste, das in Ihrem Unternehmen ins Auge fällt. Umso wichtiger ist es, dass Sie diesen Bereich nach Ihrem Geschmack und dem Image Ihrer Firma gestalten. Bei uns finden Sie ein reichhaltiges Portfolio an Theken für den Eingangsbereich und können aus verschiedenen Oberflächen, Farben und Ausführungen wählen.



Wir arbeiten unter anderem auch mit einer sehr kreativen Innenarchitektin zusammen, die auf die individuellen Wünsche des Kunden eingeht“, so Andreas Preugschat weiter. „Wir beraten Sie sehr gerne in Ihren Räumen vor Ort oder Sie sind recht herzlich willkommen in unserer Ausstellung im Norderstedter Kontorhaus!.“

Veröffentlicht am: 07.02.2018