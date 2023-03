Mehr Dynamik im Arbeitsalltag

Norderstedt (sh/sw) Immer mehr Menschen klagen im Arbeitsalltag über Kopfschmerzen, trockene Augen sowie Schulter- und Nackenleiden. Besonders Berufstätige, die im Büro arbeiten, sind davon betroffen. Es gibt weit über 17 Millionen Menschen in Deutschland, die einer Beschäftigung nachgehen, bei der sie dauerhaft an einem Schreibtisch und vor einem Bildschirm sitzen.



„Ein ergonomischer Arbeitsplatz kann im Büro oder an Bildschirmarbeitsplätzen vor den typischen Leiden und den daraus resultierenden Berufskrankheiten schützen“, erklärt Inhaber Andreas Preugschat. Sein Sohn Niklas Preugschat ergänzt: „Viele Arbeitgeber tun in diesem Bereich nur sehr wenig. Der Begriff ,Ergonomie‘ ist natürlich sehr weitfassend auch ein Stuhl mit fünfarmigen Fußkreuz, Rückenlehne und Wippmechanik wird fälschlicher Weise schon als ergonomisch bezeichnet.“



Der Begriff Ergonomie scheint allgemein bekannt zu sein. Dennoch herrscht beim Verständnis oft Verwirrung bis hin zu einer fast babylonischen Bedeutungsvielfalt. Als Ergonomie wird die Wissenschaft von der menschlichen Arbeit bezeichnet. Doch aus dem Begriff lässt sich inhaltlich noch mehr ableiten. Die sprachliche Herleitung verrät, dass der Begriff der Ergonomie die griechischen Wörter ergon (Arbeit, Werk) sowie nomos (Gesetz, Regel) enthält. Der ergonomische Blick stellt die gesundheitlichen und natürlichen Bedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt. „Wir verstehen es als Zusammenspiel aller Komponenten, die am Arbeitsplatz vorkommen. Dazu gehören eben nicht nur Stühle, Tische, Leuchten und Schallschutz, sondern auch die Optimierung der gesamten Arbeitsabläufe inkl. Beratung z.B. zur aktiven Pause. Ebenso ist oftmals eine Neuanordnung der Arbeitsplätze im Raum von Nöten, um für alle Mitarbeiter die optimalen Bedingungen zu schaffen. Daher ist unsere Arbeitsplatzanalyse vor Ort auch so wichtig“, so Andreas Preugschat weiter.



„Manchmal reicht schon ein Umsetzen des Monitors oder die richtige Einstellung des Bürostuhles, um Beschwerden zu lindern. Oder einfach den Drucker weiter weg zu stellen – Stichwort Bewegung. Wir beraten Sie ausführlich und erstellen Ihnen auf Wunsch ein ausgefeiltes, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Konzept. Dafür kommen wir auch in Ihr Unternehmen, um eine Arbeitsplatzanalyse zu erstellen“, erklärt der Unternehmer dazu.

Veröffentlicht am: 16.01.2018